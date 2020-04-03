В Новой Москве построят общежитие для медицинского персонала и врачей новой инфекционной больницы. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе застройщика – «Первый ДСК».

По информации пресс-службы, общежитие из семи корпусов общей площадью 33 тыс. кв. метров возведут вблизи деревни Голохвастово, где сейчас в круглосуточном режиме ведется строительство нового инфекционного центра.

Общежитие строится из быстровозводимых железобетонных конструкций с эффективными планировочными решениями общественных и жилых зон, современной инженерией, дизайнерской отделкой «под ключ» и полной меблировкой комнат. В жилых корпусах будут проживать более 1300 врачей и медперсонала.

В пресс-службе уточнили, что проект стартовал несколько дней назад, монтаж трех корпусов уже завершен, на объекте ведутся отделочные работы. Для сокращения сроков строительства применяются​ санитарно-технические​ модули с современной отделкой. Монтаж на объекте ведется одновременно с работами по​ прокладке внутренних инженерных систем и отделке жилых помещений. «Этот комплекс станет не временным строением, а прослужит на протяжении многих лет», - отметили в компании.

Ранее «СГ» сообщала, что Capital Group и ГК ПИК строят дополнительные помещения для медицинского персонала Городской больницы (ГБ) №52 на северо-западе Москвы.