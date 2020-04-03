МСП Банк открыл кредит на общую сумму 980 млн руб. компании «ПромБиоТехнологии» для строительства инновационного завода по выпуску уникальных кормовых микробиологических белков, аминокислот и пищевых ингредиентов.

Основной объем средств предоставлен по ставке 5% годовых на семь лет в рамках программы льготного кредитования министерства сельского хозяйства РФ. Кредитные линии обеспечены гарантиями Корпорации МСП и поручительствами региональной гарантийной организации. Проект был отобран к финансированию в рамках стратегической сессии Корпорации МСП в Тульской области, которая состоялась в 2019 году.

Строительство нового завода намечено в «ТОСЭР Ефремов» в рамках создания и развития Биотехнологического кластера. Современный заводской комплекс будет обеспечен безотходными технологиями и автоматизированными линиями. Производство создается с учетом высокого спроса на продукцию предприятия на отечественном рынке и за рубежом.

Строительные работы уже начаты. Общая площадь застройки составляет 5 тыс. кв. м. Производственные мощности позволят выпускать до 21,6 тыс. тонн продукции в год. В линейке товаров будут лизин, белково-витаминно-минеральные комплексы, ингредиенты для пищевой отрасли.

Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк») было учреждено в 1999 году, 100% акций МСП Банка принадлежат Акционерному обществу «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП»). Банк обеспечивает кредитование малого и среднего бизнеса напрямую и по агентской схеме, предоставляя российским предпринимателям доступ к программам господдержки. Подробнее на www.mspbank.ru