АО «ВНИПИпромтехнологии» (Инжиниринговый центр Уранового холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») спроектирует разработку месторождения хромовых руд для АО «Челябинский электрометаллургический комбинат».

Месторождение Центральное расположено в пределах горного массива Рай-Из в Ямало-Ненецком автономном округе, в 57 км северо-западнее города Лабытнанги. На глубине 300 метров необходимо спроектировать выработки протяженностью около 12,5 километра.

«Главной целью наших работ является увеличение производительности подземного рудника с 350 до 560 тыс т руды в год. Подобные работы мы выполняем для крупнейшего уранодобывающего предприятия России - ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского». Различные исследования подземных горных выработок выполняем для ПАО «АК «АЛРОСА», АО «Маукский рудник» и других горнодобывающих предприятий», - сообщил директор по развитию АО «ВНИПИпромтехнологии» Кирилл Рысев.

В рамках контракта будут разработана рабочая документация на объект, осуществлены авторский и технический надзор, оптимизированы схемы проветривания подземного рудника.

Источник: Пресс-служба Уранового холдинга «АРМЗ»