Кабмин утвердил перечень мер для устойчивого развития экономики

Правительство РФ утвердило перечень мер для устойчивого развития экономики страны в условиях распространения коронавируса. Соответствующее постановление кабинета министров опубликовано в понедельник на сайте правительства.

Документ предоставляет организациям и индивидуальным предпринимателям, занятым в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, ряд мер поддержки, связанных, в частности, с уплатой налоговых платежей.

Согласно документу, организациям и индивидуальным предпринимателям, включенным в реестр субъектов МСП и занятым в наиболее пострадавших от коронавируса сферах деятельности, продлеваются на 6 месяцев сроки уплаты налога на прибыль организаций, единого сельскохозяйственного налога, а также налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2019 год. Кроме того, продлевается срок уплаты индивидуальными предпринимателями налога на доходы физических лиц за 2019 год.

Также отмечается, что правительство РФ продлевает до 15 мая 2020 года срок представления налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость и расчетов по страховым взносам за I квартал 2020 года. Помимо этого до 31 мая 2020 года включительно приостанавливается вынесение решений о проведении выездных налоговых проверок, говорится в постановлении.