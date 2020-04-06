Резиденты территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток запустили более 300 инвестиционных проектов, реализованных в рамках соглашений с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Каждый седьмой проект уже осуществляет операционную деятельность (116 из 437 - в ТОР и 190 из 1824 - в СПВ). Инвесторами вложено свыше 840 млрд рублей частных инвестиций из общего объема заявленных инвестиций в 3,8 трлн руб. На предприятиях, введенных в эксплуатацию, трудятся около 40 000 дальневосточников. Таким образом, четверть из 157 000 планируемых к созданию в ТОР и СПВ рабочих мест уже создана.

По количеству резидентов лидирует Приморский край, на втором месте Камчатский край и Сахалинская область (1607, 144 и 30 проектов соответственно). По создаваемым рабочим местам – 78,5 тысячи – также лидирует Приморский край.

Пул компаний, реализующих инвестиционные проекты на Дальнем Востоке, максимально широкий: это сотни проектов от малого и среднего бизнеса, десятки проектов крупнейших корпораций – лидеров национальной экономики, а также проекты компаний с иностранным участием. Резиденты запускают в работу морские и воздушные портовые комплексы, промышленные предприятия, осваивают месторождения, создают кормовую базу для животных, реализуют проекты в сфере медицины, туризма и строительства.

Крупнейшими реализованными проектами в условиях режима СПВ являются «Авиаполис Янковский», «Промышленный парк Уссурийский», «Восточный луч», «Артаяр» и ИСК «Патрокл». Названные резиденты СПВ запустили индустриальный парк, торгово-выставочный и жилые комплексы, создали высокотехнологичное производство тарного картона.

Компания «Восточный луч» сдала первый в Приморье комплекс по программе «Жилье для российской семьи». Три панельных девятиэтажных дома на 576 квартир заселены. Стоимость квадратного метра для участников программы составила 35 тысяч рублей. Приемлемой стоимости, как считает инвестор, удалось добиться и за счет статуса резидента свободного порта Владивосток. В настоящее время застройщик ведет строительство второй очереди жилого комплекса «Зеленый угол» и планирует также возвести многоквартирные высотки в микрорайоне Владивостока Снеговая падь.

«То, что мы являемся резидентами СПВ, помогает реализовывать проект по доступным ценам за счет существующих льгот на все налоги, – говорит заместитель директора по развитию ООО «Восточный луч» Алексей Исаков. – Также мы можем привлекать высококвалифицированные кадры, которые могут быть уверены в своем завтрашнем дне. Одно из отличительных преимуществ для нас как резидентов СПВ – долгосрочность планов развития и строительства, а именно, до 2026 года».

В общей сложности почти 290 резидентов СПВ и ТОР реализуют проекты в сфере жилищного строительства. Причем около 185 000 квадратных метров жилья уже введено в эксплуатацию, из них 185 квартир продано в рамках «дальневосточной» ипотеки под 2 процента.

Ярким примером в сфере промышленной деятельностью является ООО «ДВ-Инжиниринг» — совместный проект по производству источников бесперебойного питания компании «ИНСИСТЕМС» (Россия) и Группы Legrand (Франция). Резидент СПВ создал первый на территории Дальнего Востока производственный кластер, специализирующийся на сборке электрощитового оборудования (силовые шкафы и шкафы автоматизации).

Получив статус резидента СПВ, компания наладила производство максимально полной линейки источников бесперебойного питания. Более того, производство силовых шкафов и шкафов автоматизации было запущено с опережением на полгода. Благодаря налоговым льготам появилась возможность создавать высокопроизводительные рабочие места и привлекать квалифицированный персонал.

Инженерное оборудование резидента находит спрос среди крупных дальневосточных промышленных и энергетических предприятий. Продукция компании «ДВ-Инжиниринг» востребована на объектах любого уровня на всей территории Дальневосточного региона. Так, оборудование установлено на Якутской ГРЭС-2, космодроме Восточный, в животноводческом комплексе «Русагро-Приморье» и на Дальневосточном заводе «Звезда».

В Хабаровском крае компания «НГК Ресурс», резидент ТОР «Николаевск», полностью завершила работы по запуску золотодобывающего предприятия на золоторудном месторождении Хабаровского края «Полянка». Инвестиционные вложения в реализацию проекта превысили 3 млрд рублей. Месторождение «Полянка» рассчитано на добычу 1,5 тонн золота в год. При этом доказанные запасы золота только по одной южной зоне составляют 15,2 тонны. По предварительным данным геологической разведки, золотодобывающее предприятие на месторождении «Полянка» будет самым крупным в Хабаровском крае. Реализация проекта позволила дополнительно создать в регионе более 500 рабочих мест.

«С выходом предприятия на проектную мощность налоговые поступления превысят 600 млн рублей в год», - отмечает руководитель проекта ООО «НГК Ресурс» Валерий Гуминский.

В Хабаровске также запущен первый из трех строящихся на сегодняшний день на Дальнем Востоке аэровокзалов. Инвестиционный проект реализован АО «Международный аэропорт Хабаровск». Пропускная способность нового терминала рассчитана на обслуживание в соответствии с современными стандартами до 3 млн пассажиров ежегодно при соблюдении требований обеспечения комфорта для маломобильных пассажиров. Запуск терминала внутренних авиалиний позволит аэропорту Новый эффективно выполнять функцию главного узлового хаба Дальнего Востока. Реализация проекта рассчитана на трудоустройство около 230 жителей региона.

Резиденты активно инвестируют в экономику ДФО. К примеру, на территории Сахалинской области «Восточная Горнорудная Компания» реализует самый крупный в рамках свободного порта на Сахалине проекта по приобретению перегрузочного морского оборудования. Общий объем инвестиций составил свыше 5 млрд рублей. Из них более 500 млн рублей в виде начального заемного капитала резиденту СПВ предоставил иностранный партнер.

«По итогам 2018 года на долю ВГК и партнеров приходилось 92% совокупного объема инвестиций всех сахалинских резидентов», - уточняет генеральный директор ООО «УК ТОР «Сахалин» Михаил Алешин.

По мнению председателя Совета директоров ООО «ВГК» Олега Мисевра, режим установленных налоговых льгот и административных преференций делает территорию свободного порта Владивосток привлекательной как для отечественных, так и иностранных инвесторов: «Именно на Дальнем Востоке сделано максимально возможное, чтобы бизнес вкладывал деньги в развитие, чтобы период окупаемости вложений был сокращен, была возможность реинвестиций и новых вложений. В нашем случае налоговый режим свободного порта стал решающим фактором в том, чтобы сингапурские партнеры приняли решение прийти в Углегорский район Сахалина, зайти в совместный бизнес со своими деньгами и технологиями».

Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока