В России производство респираторов 3М будет увеличено на 20%.

«Мы продолжаем предпринимать срочные меры, чтобы помочь разрешить этот кризис со всех сторон, и делаем все возможное, чтобы защитить медсестер, врачей и тех, кто оказывает первую помощь». (Майк Роман, 3М)

Майк Роман, председатель правления и главный исполнительный директор компании 3М объявил о дальнейшем увеличении производства респираторов второй степени защиты на всех производственных мощностях 3М в мире, о партнерских проектах 3М с ведущими мировыми компаниями, направленными на увеличение производства фильтрующих полумасок.

Как сообщалось ранее, начиная с января, 3М увеличила производство респираторов второй степени защиты (FFP2) до максимума, удвоив общую глобальную производительность до 1,1 миллиарда штук в год или 100 миллионов респираторов в месяц.

Сегодня в 3М уже запущен процесс дополнительного инвестирования и действия, которые позволят компании еще раз удвоить производственные мощности до 2 миллиардов штук в год в глобальном масштабе в течение следующих 12 месяцев. Некоторые из этих новых мощностей начнут работать в течение ближайших 60-90 дней. В США ожидается увеличение объема производства респираторов на 40%.

«Сложившаяся ситуация – это не только вызов компании 3М, это вызов всей индустрии средств индивидуальной защиты, - отмечают в 3М. Даже значительное увеличение производственных мощностей 3М вместе с производственными мощностями других производителей не покроют существующий спрос на респираторы второй степени защиты».

Поэтому компания 3М рассматривает варианты сотрудничества с другими компаниями для увеличения объемов производства. К примеру, совместно со стерилизационными компаниями инженеры 3М прорабатывают возможности продления срока использования и стерилизации имеющихся респираторов для их повторного использования в медицинских учреждениях.

Партнерство с компанией Ford по производству силовых респираторов с принудительной подачей воздуха 3М, о котором также сообщалось ранее, позволит увеличить выпуск этой продукции в шесть раз в течение ближайших 60-90 дней.

Заводы и логистические центры компании 3М работают в режиме 24/7, чтобы необходимая продукция вовремя попадала туда, где она больше всего необходима. В компании строго соблюдаются меры по обеспечению безопасности работников, включая перевод последних на режим удаленной работы, обеспечение требуемой социальной дистанции и мер по клинингу и дезинфекции.

В России на заводе в Волоколамске 3М увеличит производство респираторов на 20% в мае

Сегодня производственный комплекс 3М в Волоколамске работает круглосуточно в режиме максимальной загрузки. На заводе производится полная линейка противоаэрозольных полумасок всех классов защиты FFP1, FFP2, FFP3, чашеобразные и складные конструкции, в том числе с клапаном выдоха.

Производство респираторов полностью автоматизировано, на каждую линию требуется один оператор, который загружает в машину основные компоненты, в основном производимые также на заводе в Волоколамске.

Матс Фриберг, генеральный директор компании 3М в России и СНГ:

«Компания 3М увеличивает производство респираторов в России в соответствии с глобальной тенденцией компании. Мы испытываем серьезную нагрузку на имеющиеся производственные мощности, но делаем все возможное для того, чтобы обеспечить продукцией наших существующих клиентов. В текущей ситуации многие российские предприятия продолжают производство и должны обеспечивать безопасную работу своих сотрудников, даже в условиях дефицита фильтрующих полумасок. Мы также изыскиваем все возможности, чтобы отрабатывать запросы, поступающие к нам не только от промышленных предприятий, вписывать их в наш производственный план, насколько нам позволяют мощности».

Сотрудники производственного комплекса 3М в Волоколамске соблюдают все правила и предписания по соблюдению мер личной гигиены и общественной безопасности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в полной мере обеспечиваются всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и средствами дезинфекции.