Реконструкцию автомобильной дороги в Дигорском ущелье Северной Осетии, где создается туристический кластер "Горная Дигория", планируют провести до декабря 2021 года, на реализацию проекта направят более 819 млн рублей, следует из конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок.

Как следует из документов закупки, подлежащий реконструкции участок дороги "Чикола - Мацута-Комы Арт" с подъездом к селению Галиат проходит по территории Ирафского района, его протяженность составляет 21,33 км, на участке находятся пять мостов.

"Основные работы, подлежащие выполнению: реконструкция мостовых переходов, устройство земляного полотна, устройство дорожной одежды", - говорится в конкурсной документации. По условиям контракта, работы должны быть завершены до 12 декабря 2021 года.

Начальная цена контракта составляет 819,8 млн рублей. "Источник финансирования: республиканский бюджет, в том числе предоставление из федерального бюджета в 2020-2021 годах бюджету Республики Северная Осетия-Алания субсидии на софинансирование строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов", - уточняется в конкурсной документации.

По информации республиканского Комитета по туризму, соглашение о предоставлении субсидии на реконструкцию дороги было заключено в конце прошлого года. Планируется, что реконструкция дороги будет способствовать увеличению туристического потока Горной Дигории. Здесь планируется создание канатной дороги и альпийской деревни, кроме того, частные предприниматели Ирафского района реализуют инвестиционные проекты по строительству коллективных средств размещения, развитию яководства, производству сувенирной продукции.