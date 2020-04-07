COVID-19 COVID-19

Смотрите ежедневные прямые трансляции 8, 9, 10 апреля, С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Встречи

Генеральный директор компании "Россети Волга" и Губернатор Пензенской области обсудили вопросы энергоснабжения региона

Генеральный директор компании Россети Волга и Губернатор Пензенской области обсудили вопросы энергоснабжения региона

7 апреля 2020, 11:30
Рубрика: Встречи
Метки: МРСК ВОЛГИ, РОССЕТИ ВОЛГА
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

212 просмотров

Генеральный директор компании «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») Владимир Рябикин и Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обсудили вопросы энергоснабжения региона в период профилактики распространения острых инфекционных заболеваний.

Электроэнергетика является одной из ключевых отраслей, не прекращающих деятельность в любых условиях. Компания «Россети Волга» в формате онлайн продолжает предоставлять клиентам полный спектр услуг, включая оформление заявок на технологическое подключение, перераспределение и увеличение мощности и другие обращения.

В филиале «Пензаэнерго» ведется постоянное дежурство диспетчерского и оперативно-ремонтного персонала. В полной готовности находятся 58 аварийно-восстановительных и мобильных бригад общей численностью 414 человек, полностью обеспеченных необходимой техникой, материалами и оборудованием. В распоряжении энергетиков имеются также резервные источники электроснабжения.

Важной темой для обсуждения стали вопросы подготовки электросетевого хозяйства Пензенской области к осенне-зимнему периоду 2020/2021 гг. Напомним, 03.04.2020 состоялось заседание штаба электросетевого комплекса по вопросу минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции, где глава ПАО «Россети» Павел Ливинский поручил стопроцентно и своевременно реализовать весь комплекс мер по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей предстоящей зимой. Компания «Россети Волга» оперативно приступила к выполнению запланированных ремонтных работ.

В ходе беседы Владимир Рябикин подчеркнул:

«Являясь социально ответственной компанией, «Россети Волга» обеспечит своевременную и полноценную подготовку энергообъектов к ОЗП на территории регионов своей зоны эксплуатационной ответственности, несмотря на любые трудности».

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Россети Волга

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Встречи
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский и генеральный директор компании
Перспективы российско-узбекистанской промышленной кооперации обсудили в Минпромторге России
Александр Новак:
Александр Новак:
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно