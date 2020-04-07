На энергоблоке № 2 Билибинской АЭС заменено топливо

Энергоблок № 2 Билибинской АЭС был включён в сеть 5 апреля, на одни сутки раньше запланированного срока. На сегодняшний день он работает на мощности в соответствии с диспетчерским графиком нагрузки.

С 20 марта на реакторной установке второго энергоблока проходила частичная перегрузка топлива, в ходе которой была проведена замена отработавших свой срок тепловыделяющих сборок.

«Данная процедура прошла по плану, без каких-либо замечаний. Всю работу выполняли опытные специалисты, благодаря чему удалось завершить все работы на день раньше запланированных сроков», - отметил начальник цеха централизованного ремонта Андрей Кузнецов.

Работы по перегрузке были завершены ещё 30 марта, далее прошли все подготовительные процедуры, произвели пуск реактора, набор мощности и, в конце концов, 5 апреля включили турбогенератор в сеть. Стоит отметить, что это была юбилейная, пятидесятая перегрузка топлива на этом энергоблоке.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки № 2, № 3 и № 4 атомной станции. Диспетчерское задание выполняется.

Источник: Группа по связям с общественностью Билибинской АЭС