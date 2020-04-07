Пилотный проект первой в России "умной дороги" запустят весной 2020 года. Пока речь идет о внедрении новой технологии в Самарской области, однако в перспективе такие дороги появятся во многих российских регионах, сообщил ТАСС официальный представитель НП "ГЛОНАСС" Ярослав Федосеев.

"В Самарской области готовится пилотный проект по запуску умных дорог. В России это будет первый опыт, когда беспилотные автомобили смогут двигаться по дорогам, полагаясь не только на свое техническое зрение, но также на данные, полученные от инфраструктуры и других транспортных средств, - отметил он. - Проект будет запущен до 31 мая 2020 года".

В НП "ГЛОНАСС" пояснили, что "умная дорога" будет передавать автомобилю информацию о трафике, состоянии дорожного покрытия, наличии пешеходных переходов, приближении скорой помощи и другие данные с помощью высокоскоростной связи V2X.

Как отметил Федосеев, этот проект может лечь в основу исполнения поручения президента по организации тестирования и поэтапного допуска на дороги беспилотных автомобилей.