RusCable Insider Digest #166
7 апреля 2020, 10:15
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ГЛОНАСС, УМНАЯ ДОРОГА, ИИ, ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Пилотный проект первой в России "умной дороги" запустят весной 2020 года. Пока речь идет о внедрении новой технологии в Самарской области, однако в перспективе такие дороги появятся во многих российских регионах, сообщил ТАСС официальный представитель НП "ГЛОНАСС" Ярослав Федосеев.
"В Самарской области готовится пилотный проект по запуску умных дорог. В России это будет первый опыт, когда беспилотные автомобили смогут двигаться по дорогам, полагаясь не только на свое техническое зрение, но также на данные, полученные от инфраструктуры и других транспортных средств, - отметил он. - Проект будет запущен до 31 мая 2020 года".
В НП "ГЛОНАСС" пояснили, что "умная дорога" будет передавать автомобилю информацию о трафике, состоянии дорожного покрытия, наличии пешеходных переходов, приближении скорой помощи и другие данные с помощью высокоскоростной связи V2X.
Как отметил Федосеев, этот проект может лечь в основу исполнения поручения президента по организации тестирования и поэтапного допуска на дороги беспилотных автомобилей.
"Мы общались со многими автовладельцами, которые встречали беспилотные автомобили на дорогах. Все как один отмечают, что искусственный интеллект ведет себя неуверенно в движении. Машина едет медленно, иногда не видя обстановку целиком как человек. Технического зрения не хватает беспилотному автомобилю для качественного и безопасного передвижения по городу. Если мы обеспечим их данными с инфраструктуры, когда машина заранее будет знать о ситуации на перекрестке или о приближении машины со спецсигналом, то тестирование беспилотных автомобилей выйдет на новый уровень. В том числе и по критериям безопасности", - пояснил Федосеев.
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