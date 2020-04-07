Компания «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») подвела итоги ремонтной программы за первый квартал 2020 года. Несмотря на карантинные мероприятия в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, энергетики полностью выполнили запланированный объём работ.

За три месяца 2020 года специалисты заменили 719 км провода на линиях электропередачи 0,4-110 кВ. Также компания расчистила 783 гектара трасс ЛЭП 6-110 кВ. Эти работы позволяют сократить количество технологических нарушений из-за перекрытий на поросль.

Кроме этого энергетики заменили 612 опор ЛЭП, 6,7 тысячи изоляторов, отремонтировали 266 выключателей и 193 трансформаторные подстанции.

Ремонтная программа — одно из ключевых направлений по обеспечению бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей, а также ключевой элемент подготовки электросетевой компании к зиме.

Напомним, генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский подчеркнул необходимость жесткого соблюдения сроков подготовки к осенне-зимнему периоду 2020/2021 гг., в том числе исполнения всех пунктов утвержденных ремонтных программ и иных мероприятий, направленных на обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей предстоящей зимой.