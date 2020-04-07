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Важная информация: вместе против COVID-19

Группа Legrand постоянно следит за развитием ситуации с распространением пандемии коронавируса (COVID-19).Начиная с 30 января 2020 года, Группа принимает все возможные меры для обеспечения здоровья своих команд по всему миру и сохранения максимального качества обслуживания своих клиентов.

Несмотря на то, что нынешняя ситуация исключительна, не подвластна нашему контролю, и может быть охарактеризована, как форс-мажорные обстоятельства, мы в Legrand Россия и СНГ принимаем все необходимые меры предосторожности и следуем рекомендациям правительства России и органов здравоохранения, чтобы продолжать обеспечивать постоянное высокое качество обслуживания наших клиентов в этот непростой период.

Команда Legrand полностью мобилизована и готова к решению возникающих проблем. Мы разработали план для обеспечения наличия продукции на складах компании и осуществления отгрузок по текущим обязательствам:

Доступность команды

  • Наша команда продолжает свою работу в удаленном режиме и доступна по мобильным телефонам, электронной почте, Skype, WhatsApp.
  • Связаться с нашими представителями в регионах и получить интересующую вас информацию вы можете через запрос по телефону центра информационной поддержки 8-800-700-75-54 (бесплатно, круглосуточно), также мы продолжаем отвечать на запросы, полученные по электронной почте bureau.moscou@legrand.ru (по продукции ООО «Легран») и info.kontaktor@legrandelectric.com (по продукции АО «Контактор»).

Техническая поддержка и сервис

  • Вопросы по технической поддержке продукции Legrand, пожалуйста, направляйте на адрес службы технической поддержки: techsupport@legrand.ru.
  • Вопросы по технической поддержке продукции АО «Контактор» - пожалуйста, направляйте на электронную почту support.kontaktor@legrandelectric.com.

Информация о работе партнеров

  • Сертифицированные интернет-магазины партнеров работают на доставку в штатном режиме. Список интернет-магазинов доступен в разделе «Где купить».
  • График работы строительных гипермаркетов связан с локальными ограничениями в различных регионах. Все крупные сети («ЛеруаМерлен», «ОБИ», «Петрович», «Касторама», «Максидом») работают на приемку заказов через интернет и доставку. Также можно забрать заказ самовывозом в ближайшем магазине выбранной сети. Список партнеров доступен в разделе «Где купить».

Все новости по развитию ситуации доступны на наших сайтах www.legrand.ru, www.kontaktor.ru

Контакты для прессы: Анастасия Шищенко, legrand@prp.ru.

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