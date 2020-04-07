Важная информация: вместе против COVID-19

7 апреля 2020, 13:45
Рубрика: Компании
Метки: КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19, КОНТАКТОР, Legrand
Отрасль: Электротехника
Группа Legrand постоянно следит за развитием ситуации с распространением пандемии коронавируса (COVID-19).Начиная с 30 января 2020 года, Группа принимает все возможные меры для обеспечения здоровья своих команд по всему миру и сохранения максимального качества обслуживания своих клиентов.
Несмотря на то, что нынешняя ситуация исключительна, не подвластна нашему контролю, и может быть охарактеризована, как форс-мажорные обстоятельства, мы в Legrand Россия и СНГ принимаем все необходимые меры предосторожности и следуем рекомендациям правительства России и органов здравоохранения, чтобы продолжать обеспечивать постоянное высокое качество обслуживания наших клиентов в этот непростой период.
Команда Legrand полностью мобилизована и готова к решению возникающих проблем. Мы разработали план для обеспечения наличия продукции на складах компании и осуществления отгрузок по текущим обязательствам:
Доступность команды
Техническая поддержка и сервис
Информация о работе партнеров
Все новости по развитию ситуации доступны на наших сайтах www.legrand.ru, www.kontaktor.ru
Контакты для прессы: Анастасия Шищенко, legrand@prp.ru.
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