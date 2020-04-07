Женщины в энергетике: Начальник "Могочи"

Вся жизнь Татьяны Савиной связана с Могочей – небольшим городком на границе Забайкальского края и Амурской области. Здесь она родилась, окончила школу, вышла замуж, воспитала двоих сыновей. И вот уже почти 35 лет работает на одноименной подстанции. А в августе 2020 года исполнится 10 лет, как Татьяна Павловна возглавляет коллектив подстанции 220 кВ «Могоча».

Техника с детства интересовала Татьяну. Когда другие девчонки вышивали и вязали, она мастерски налаживала розетки и ремонтировала утюги. Поэтому после школы выбор был очевиден: Читинский политехнический техникум. Получив в 1985 году специальность «техник-электрик», Татьяна Савина пошла работать в Могочинский район электрических сетей (РЭС).

В то время максимальное напряжение энергообъектов в районе было 35 кВ, а диспетчерами и дежурными электромонтерами работали, в основном, женщины.

Татьяна Павловна вспоминает, что когда началось строительство в городе подстанции напряжением 220 кВ, тогдашний начальник РЭСа заявил, что на новую подстанцию не ступит нога женщины – работать будут только мужики. Поэтому Татьяна с подругами пробирались на подстанцию, чтобы изучить новое оборудование.

Сейчас из первого женского коллектива на подстанции 220 кВ «Могоча» Забайкальского ПМЭС осталась одна Татьяна Павловна. Под ее началом мужской коллектив. В коллегах Савина ценит, прежде всего, ответственность, неравнодушие и желание максимально постичь свою профессию.

Без этого в энергетике будет сложно работать. Ведь технологии постоянно совершенствуются, меняются сами сети. Так, с 2010 по 2013 годы на подстанции проведена модернизация, смонтирована вставка постоянного тока на базе инновационного оборудования, разработанного специалистами Научно-технического центра «Россети ФСК ЕЭС». Благодаря переоснащению подстанции повышена надежность электроснабжения потребителей на востоке Забайкальского края, в том числе Транссиба.

За свою работу Татьяна Павловна награждена почетными грамотами Федеральной сетевой компании, Министерства энергетики РФ, а также нагрудным знаком "За строительство и реконструкцию электросетевых объектов". В конце 2019 года ей присуждено Почетное звание "Ветеран Федеральной сетевой компании".

Источник: Инстаграм «Женщины в энергетике» РНК СИГРЭ