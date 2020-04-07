АО "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Ясламова" (является организацией холдинга АО "Швабе", входящего в "Ростех") увеличил мощности по производству наркозно-дыхательной аппаратуры в 2,5 раза - до 30 аппаратов в месяц, сообщил в понедельник журналистам генеральный директор Уральского оптико-механического завода Анатолий Слудных.

"Сегодня мощности позволяют сдавать до 30 аппаратов в сутки. Лимитирующим является комната газов, где происходит финальная калибровка аппарата перед тем, как он поступает в больницу. Сегодня комната газов позволяет сдавать до 30 аппаратов в сутки, и это без наращивания технологических мощностей. На текущий момент мы контрактные обязательства выполняем. В дни максимальной нагрузки мы выходим [на производство] до 30 аппаратов в день. [До ситуации с коронавирусом] спрос был меньше, поэтому уже сейчас текущий план где-то в 2-2,5 раза выше, чем в 2019 году", - сказал он.

Слудных отметил, что предприятием получен заем федерального фонда развития промышленности на производство 500 аппаратов.

"Это только в рамках работы с фондом, поэтому сегодня мы от нашего текущего плана несколько мощности увеличили, и задачи - выйти на показатели в 150-200 аппаратов к июню. Это зависит от нашей плотной работы с комплектацией", - добавил он.

По словам генерального директора, если сравнить наркозно-дыхательную аппаратуру с аппаратами ИВЛ, это более универсальный прибор, который используется при проведении операций и обеспечивает подачу наркоза пациенту. Самое его большое достижение, помимо традиционных анестетиков, работа с инертными газами, такими как ксенон. Одновременно с этим, при подаче наркоза, фактически весь функционал, все режимы вентиляции легких также доступны.

"В аппарате реализовано 10 базовых режимов, в том числе триггерные режимы, это то, что сегодня может помогать пациентам, в том числе при осложнениях от коронавируса и других респираторных и иных вирусных заболеваний, которые сегодня, к сожалению, широко гуляют по миру, по стране", - сказал Слудных.

Он рассказал, что заказы поступают из многих регионов нашей страны, потому что аппарат известен, он прошел апробацию во многих клиниках.

"Уже сегодня он эксплуатируется в ряде регионов, начиная от Карелии и заканчивая Дальним Востоком. Отдельное направление - это поставки за рубеж. Я напомню, что аппарат имеет европейскую сертификацию, и благодаря этому, можно поставлять в большинство стран мир за редким исключением. Поэтому у нас на очереди поставки и в Юго-Восточную Азию, где также этот аппарат востребован, и поставки в ряд стран Европы. Но, повторюсь, безусловный приоритет поставок - внутри страны, это в текущей ситуации вопрос номер один", - сказал Слудных.

Об аппарате

Наркозно-дыхательный аппарат МАИА-01 производства Уральского оптико-механического завода единственный среди отечественных аналогов аппарат, совмещающий функции искусственной вентиляции легких, наркоза и комплексного мониторинга дыхательной смеси. Изделие рассчитано на взрослых и детей старше 1 года или от 8 кг с использованием любых методик анестезии, включая ингаляционную анестезию с низким потоком.

О предприятии

Уральский оптико-механический завод является одним из крупнейших предприятий оптической отрасли России, которое разрабатывает и производит оптико-электронные системы различного назначения, медицинскую продукцию, а также геодезические приборы и измерительную технику. Гражданская продукция УОМЗ поставляется в 88 стран.

Фото: Наркозно-дыхательные аппараты МАИА-01 в сборочном цеху Уральского оптико-механического завода в Екатеринбурге

© Донат Сорокин/ТАСС