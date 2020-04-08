E.ON планирует построить геотермальную электростанцию в Швеции

В рамках политики сохранения климата энергокомпания E.ON делает ставку на развитие геотермальной генерации. В шведском г. Мальмё (Malmö) компания планирует построить геотермальную электростанцию (ГеоЭС) с глубоким залеганием теплоносителя (geothermal deep-heat power plant). Скважины для подъема теплоносителя будут пробурены на 5 - 7 км вглубь земли. Ожидаемая максимальная температура извлекаемого теплоносителя составит 160оС, что достаточно для подачи тепла непосредственно в систему центрального отопления Мальмё. Пилотный проект представляет собой одну из немногих в Европе ГеоЭС с извлечением геотермальной энергии в промышленных масштабах с глубин в несколько километров.

E.ON в настоящее время исследует геологические условия в месте размещения электростанции с помощью бурения тестовых скважин. Если все пойдет по плану, то с 2022 г. станция будет поставлять тепло от ресурсосберегающего возобновляемого источника энергии в систему центрального отопления города. К 2028 г. E.ON надеется построить 5 ГеоЭС в Мальмё тепловой мощностью 50 МВт каждая. Геотермальное энергия должна заменить биотопливо и биогаз для обеспечения теплоснабжения Мальмё. Общий бюджет проекта составляет $ 5,4 млн. Шведское энергетическое агентство (Swedish Energy Agency), поддерживающее пилотный проект, предоставляет на его реализацию $ 1,2 млн.

К бурению скважин E.ON привлекает финскую энергокомпанию St1, которая осуществила первое в мире глубинное бурение с аналогичными природными условиями для ГеоЭС в Эспоо (Espoo) в Финляндии. Ожидается, что станция будет запущена в эксплуатацию уже в этом году. Другими партнерами E.ON в Мальмё являются шведское энергетическое агентство (Swedish Energy Agency), шведская Геологическая служба (Swedish Geological Survey), городская администрация Мальмё (City of Malmö) и Университет Уппсала (University of Uppsala). По мнению Марка Хоффманна, генерального директора E.ON Sweden глубинная геотермальная энергия – это новый источник энергии, который может обеспечить потребности в возобновляемой энергии в долгосрочной перспективе. Источники глубинной геотермальный энергии являются ресурсоэффективными, не имеющими вредных выбросов, бесшумными и экономящими пространство, что делает их одним из лучших решений для городских энергетических систем будущего. Мальмё стремится стать климатически нейтральным городом к 2030 г. E.ON является энергетическим партнером города и поддерживает энергетический переход, внося свой вклад в развитие ВИЭ-генерации, интеллектуальных сетей для энергоснабжения зданий, инфраструктуры для электромобилей и цифровизацию энергетической инфраструктуры, что позволит сделать Мальмё «умным» городом.

Информационно-аналитический ресурс EE Online