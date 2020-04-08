Специалисты «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») выполнили мероприятия по технологическому присоединению тепличного комплекса ООО «АГА+». Предприятие действует в Саратовском районе и входит в число крупных региональных производителей овощей в закрытом грунте.

– Агропроизводителям мы выдали 500 кВт мощности. Работы были проведены точно в срок с соблюдением действующего законодательства. Основным источником питания стала подстанция 35 кВт «Михайловка», – отметил Вячеслав Кулиев, заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг «Россети Волга». – Ввод в эксплуатацию зимних теплиц, безусловно, будет способствовать развитию агропромышленного комплекса Саратовской области и положительно скажется на продовольственной безопасности региона.

Технологическое присоединение к электрическим сетям является одним из основных направлений деятельности «Россети Волга». Благодаря внедрению цифровых решений на официальном сайте www.mrsk-volgi.ru доступна дистанционная форма подачи заявки на подключение к сетям компании.

Также заявку можно направить через портал электросетевых услуг ПАО «Россети» ( https://портал-тп.рф ) или с помощью нового мобильного приложения «Россети – личный кабинет», доступное пользователям устройств на Android и iOS.

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