Восстановительные работы после пожара в тоннеле под улицей Крещатик в столице пока нельзя начинать из-за загазованности и высокой концентрации вредных веществ в воздухе. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Сейчас, по данным столичных спасателей, восстановительные работы в тоннеле начать пока невозможно. Буквально вчера там проводили очередные замеры воздуха. Из-за большой загазованности и концентрации продуктов горения решили немного подождать. Также спасатели постоянно проверяют кабели, не сгоревшие во время пожара", - сказал Кличко.

По его словам, как только будет разрешение на проведение работ, члены специальной комиссии начнут свое расследование причин возгорания. И тщательно обследуют весь тоннель.

"По нашей информации, там проходили коммуникации нескольких крупных компаний. Чтобы не прекращать свою работу, они используют резервные сети", - сказал мэр города.

Напомним, в ночь на 5 апреля на столичном Крещатике в подземном коллекторе вспыхнул пожар.