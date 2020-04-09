Приказом генерального директора компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») Сергея Сергеева в филиале компании Армавирские электрические сети 8 апреля 2020 года назначен новый руководитель – Дмитрий Рязанцев.

В числе первоочередных задач, которые поставлены руководством компании «Россети Кубань» перед директором Армавирских электрических сетей – своевременная реализация мероприятий ремонтной кампании и подготовка к осенне-зимнему периоду 2020/2021, снижение потерь электроэнергии в распределительных сетях в зоне ответственности филиала, оказание дополнительных услуг и увеличение внетарифной выручки.

Дмитрий Рязанцев родился в станице Платнировской Краснодарского края. Окончил Кубанский государственный технологический университет по специальности «Электроснабжение по отраслям» и МГТУ им. Н.Э. Баумана по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент».

Прошел трудовой путь от слесаря-электромонтажника до заместителя главного инженера филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Кубанское ПМЭС. С 2010 по 2018 годы работал в компании ПАО «Кубаньэнерго» и занимал должности заместителя главного инженера по оперативно-технологическому управлению, директора филиала Тимашевские электрические сети, заместителя генерального директора по техническим вопросам – Главного инженера. С 2018 по 2020 годы был руководителем АО «Крымэнерго». Общий стаж в энергетике – более 28 лет.

За высокий профессионализм и успешную трудовую деятельность Дмитрий Рязанцев отмечен почетной грамотой и благодарностью Минэнерго России, ведомственными и корпоративными наградами, имеет почетное звание «Заслуженный работник топливно-энергетического комплекса Кубани».

Армавирские электрические сети обеспечивают электроэнергией Гулькевичский, Кавказский, Новокубанский, Отрадненский, Успенский районы и пригород Армавира Краснодарского края. Территория обслуживания составляет свыше 10 тыс. кв. км, где проживает более 600 тысяч человек. В эксплуатационной зоне ответственности предприятия находятся 73 подстанции 35-110 кВ, свыше 2,5 тысяч трансформаторных пунктов, более 9,6 тысячи километров линий электропередачи. Численность персонала – почти 700 человек.