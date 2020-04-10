ПИК застроит промзону в Южном Тушине

Девелоперская группа ПИК приобрела у НПО "Молния", входящего в концерн "Калашников", землю в промзоне в Южном Тушине, сообщила газета "Коммерсант".

Как уточняется в статье, приобретенный участок на Новопоселковой улице расположен на территории промзоны Тушинского машиностроительного завода, ограниченной улицами Свободы, Лодочной и Фабрициуса.

Этот участок в 2,3 гектара на северо-западе Москвы девелопер может объединить с 40 гектарами на месте ТМЗ. К По данным издания, компания почти договорилась о застройке части промзоны еще с одним правообладателем местных земель — группой "Букет" Владислава Бурова. Ранее в промзоне планировалось строительство более миллиона квадратных метров недвижимости, включая жилье и технопарк.

По оценке экспертов, опрошенных газетой, застройка района такого масштаба потребует шести-семи лет и 40-50 миллиардов рублей инвестиций, около 20% участка придется отдать под инфраструктуру, включая коммерческую недвижимость. Выручка девелопера от проекта может составить 90-100 миллиардов рублей.

ПИК – крупнейший российский девелопер жилья. Сергею Гордееву принадлежит 59% акций компании, банку ВТБ – 23%, еще 18% акций – в свободном обращении. Застройщик в 2019 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 68% - до 45 миллиардов рублей.