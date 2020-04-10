27 апреля стартует специализированный обучающий онлайн-курс журнала «Пресс-служба» – «PR в интернете и социальных сетях для бизнеса». Автор и ведущий курса – Тимур Асланов.

Аудитория онлайн-курса – руководители и сотрудники пресс-служб и PR-департаментов, пресс-секретари, специалисты по связям с общественностью и SMM-специалисты компаний малого, среднего и крупного бизнеса.

PR-работа бизнеса в социальных сетях часто сводится только к продвижению продукта или услуги. Аккаунты наполнены рекламным контентом, который никто не читает и не лайкает. Люди приходят в соцсети не для того, чтобы читать рекламный контент. Но и отказываться от него совсем компаниям не нужно. Как найти компромисс? Как и о чем писать на своих страницах, чтобы привлекать аудиторию и в итоге все-таки решать свои бизнес-задачи?



Об этом пойдет разговор на курсе. Информационные поводы для соцсетей, темы для постов, визуальный контент для публикаций, тональность общения, техника работы с текстами и т.д.



В рамках онлайн-курса участники получат реальные инструменты для повышения эффективности такой работы, разберут огромное количество кейсов, в том числе и собственные, на большом количестве примеров посмотрят как надо и как не надо делать. Практические задания помогут отточить необходимые навыки и закрепить материал курса.



На курсе вы научитесь:

– выстраивать контент-стратегию работы в социальных сетях для бизнеса,

– отрабатывать в соцсетях свои инфоповоды и конструировать инфоповоды для социальных сетей,

– привлекать новую аудиторию на свои страницы и в сообщества,

– строить общение с аудиторией и формировать пул лояльных читателей и подписчиков,

– вовлекать участников в ваши проекты,

– писать посты, которые действительно будут читать,

– находить темы и идеи для публикаций,

– работать с визуальным контентом.

5 полуторачасовых уроков. Практические задания и обратная связь. Диплом.

Подайте заявку на участие тут: https://clck.ru/Msyff

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