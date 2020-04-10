Специалисты «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») в кратчайшие сроки присоединили к электрическим сетям модульный инфекционный блок в Пушкине.

«Медицинское учреждение получило 846 кВт, также предусмотрен резерв мощности. Возведение сетевой инфраструктуры заняло всего три дня. Энергетики в любых условиях должны работать на опережение, поэтому госпиталь обеспечен электроэнергией еще до завершения строительства объекта», – отмечает генеральный директор ПАО «Ленэнерго» Андрей Рюмин.

Энергетики проложили четыре кабельные линии общей протяженностью 600 метров, установили новую блочную комплектную трансформаторную подстанцию 6/0,4 кВ мощностью 2 МВА. При выполнении работ весь производственный персонал «Россети Ленэнерго» был обеспечен необходимыми защитными средствами для профилактики респираторных заболеваний.

Медицинский центр в Пушкинском районе Санкт-Петербурга возводится силами Министерства обороны на базе модульных быстровозводимых конструкций на территории военного госпиталя. Всего до 15 мая 2020 года планируется построить 16 госпиталей в разных регионах России. В них разместятся инфекционные отделения для больных коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день энергетики группы «Россети» обеспечили подключение уже нескольких площадок: в Нижнем Новгороде, Волгограде, Оренбурге, Смоленске, Калининграде и Ростове-на-Дону. В ближайшее время завершатся работы в Московской области.

Напомним, с 23 марта по всей стране «Россети» согласно приказу Павла Ливинского взяли на особый контроль надежность и бесперебойность энергоснабжения ключевых объектов социальной инфраструктуры, прежде всего, медицинские учреждения, центры приема обращений граждан, объекты, обеспечивающие предоставление госуслуг и доступа к сети Интернет. Особое внимание также уделено организациям, предоставляющим населению онлайн-услуги, а также транспортно-логистическим центрам.