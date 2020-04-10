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Модернизация

Россети Московский регион выдали дополнительную мощность для перепрофилирования больницы в г.о. Подольск в инфекционный центр

коронавирус 2020, COVID-19, МОЭСК, Россети Московский регион

Энергетики компании «Россети Московский регион» в кратчайшие сроки выполнили комплекс мероприятий для обеспечения дополнительной мощностью в 1,3 МВт Московской областной детской больницы в дер. Бородино,  перепрофилируемой в инфекционный центр для диагностики COVID-19 и лечения больных коронавирусной инфекцией. В результате, суммарная мощность электроснабжения больницы составила 1,74 МВт.

В течение семи дней специалистами компании «Россети Московский регион» на территории медицинского учреждения установлена новая трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами по 1 250 кВА каждый, проложены кабельные линии от распределительной сети, опирающейся на питающие центры 110 кВ «Северово» и 110 кВ «Фетищево», что позволило обеспечить бесперебойное электроснабжение больницы с возможностью резервирования.

Медучреждение будет рассчитано на 160 мест,  полностью оборудованных необходимой медицинской техникой, для госпитализации людей с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

Обеспечение необходимыми мощностями учреждений здравоохранения, перепрофилированных во время пандемии для диагностики и помощи инфицированным COVID-19 больным, в компании «Россети Московский регион» считают сверхважной задачей, способствующей борьбе с опасной болезнью.

Кроме того на основании Приказа № 128 от 23.03.2020 г., подписанного Генеральным директором группы компаний «Россети» Павлом Ливинским, под особый контроль энергетики взяли энергоснабжение ключевых инфраструктурных и социальных объектов, в их числе 974 медучреждения на территории Москвы и Подмосковья.

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