По поручению Президента России и распоряжению Министра обороны РФ Сергея Шойгу в разных регионах страны специалисты Военно-строительного комплекса возводят 16 многофункциональных медицинских центров на 1600 мест, общей площадью 115000 м2. На Дальнем Востоке появится четыре таких центра.

В Приморском крае многофункциональный медицинский центр строится в городе Уссурийск, на территории старейшего на Дальнем Востоке госпиталя, основанного в 1882 году. Одиннадцать зданий госпиталя - памятники архитектуры конца XIX– начала XX веков. Новое строительство не велось более полувека.

Любые масштабные работы по возведению современного здания вблизи с историческими связаны со множеством проблем. Специалисты Военно-строительного комплекса особо тщательно выбирали так называемое «пятно застройки» и уже на этапе проектирования просчитывали и логистику, и расположение обязательных пожарных проездов, и даже постарались «не разбить» новым корпусом цельный старинный архитектурный ансамбль госпиталя. Несмотря на рекордно-короткие сроки сдачи, все сложные вопросы - на строительном языке «по посадке здания» - удалось решить.

Общая площадь медицинского центра составит 4320 м2. На возведение подобных объектов обычно уходит более полугода. Но, с учетом реальности и продолжающегося распространения коронавируса, военным строителям поставлена сверхзадача - сдать объект за 41 сутки.

На начальном этапе за 144 часа завершили разработку котлована. Основание для железобетонной плиты фундамента подготовили за 140 часов. За это короткое время выбрали более 7500 м3 природного грунта, который по своим характеристикам не выдержал бы нагрузку. Его заменили на щебеночно-гравийную смесь, которую усилили твёрдым скальным грунтом (общий объем 4 300 м3). Затем перенесли инженерные сети, протяженностью почти 1000 метров.

Уссурийский медицинский центр, единственный из 16, возводится с использованием панелей из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Технология позволяет быстро поднимать цельный каркас и внешнего контура, и внутренних помещений. Весь процесс просчитывают ещё на этапе проектирования и сразу «привязывают» к монтажу. Это ускоряет строительство без потери качества. В Уссурийск ЛСТК поступает без перебоев, потому что производство находится во Владивостоке.

Важно отметить, что особое внимание на стройке уделяется контролю качества выполненных работ, всё тщательно проверяется и фиксируется. Параллельно со строительством организована и поставка медицинского оборудования: компьютерных томографов, аппаратов анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации, рентгеновских комплексов. Формируется запас лекарственных средств.

Военные строители трудятся в трехсменном режиме по графику 24/7. 350 человек (из них 100 в ночь). Количество специалистов постоянно увеличивается. На стройке организовано трехразовое горячее питание. Все обеспечены специальной, форменной одеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда.

Работы по строительству всех 16 многофункциональных центров были оперативно развёрнуты 20 марта. Срок строительства от 41 до 56 суток. Первые восемь медцентров будут готовы к 30 апреля, оставшиеся сдадут 15 мая. В Восточном военном округе строится четыре центра: в Сосновом бору (Республика Бурятия), в Уссурийске (Приморский край), Петропавловске-Камчатский (Камчатский край), Анастасьевке (Хабаровский край). В Западном военном округе построят 6 медицинских центров, в Южном и Центральном военных округах по три центра.