10 апреля 2020, 10:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19, РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика
Уважаемые участники Всероссийской олимпиады по электроэнергетическим системам!
В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавирусной инфекции, а также с учетом вводимых в регионах России ограничений, в том числе на организацию и проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, информируем Вас о переносе сроков проведения Всероссийской олимпиады по электроэнергетическим системам на 23-25 сентября 2020 года.
Олимпиада пройдет в дистанционном формате с использованием online технологий. О регламенте проведения и технических требованиях к оборудованию вы будете проинформированы дополнительно.
Оргкомитет олимпиады:
Бацева Наталья Ленмировна, координатор МС РНК СИГРЭ в ТПУ, тел. +7(961)095-41-47, e-mail: davek-19k@yandex.ru;
Хохлова Татьяна Евгеньевна, координатор Олимпиады, тел. +7(923)402-30-28, e-mail: xoxlova@tpu.ru;
Гольтваниченко Анжелика Олеговна, координатор от Фонда «Надежная смена», тел. +7(910)834-05-93, e-mail: goltvanichenko@fondsmena.ru.
Актуальная информация об Олимпиаде на сайтах:
http://www.cigre.ru/rnk/youth/,
http://fondsmena.ru/project/electroenergy-systems2020/
http://portal.tpu.ru/science/konkurs/cigre
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