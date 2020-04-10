Уважаемые участники Всероссийской олимпиады по электроэнергетическим системам!

В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавирусной инфекции, а также с учетом вводимых в регионах России ограничений, в том числе на организацию и проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, информируем Вас о переносе сроков проведения Всероссийской олимпиады по электроэнергетическим системам на 23-25 сентября 2020 года.

Олимпиада пройдет в дистанционном формате с использованием online технологий. О регламенте проведения и технических требованиях к оборудованию вы будете проинформированы дополнительно.

Оргкомитет олимпиады:

Бацева Наталья Ленмировна, координатор МС РНК СИГРЭ в ТПУ, тел. +7(961)095-41-47, e-mail: davek-19k@yandex.ru;

Хохлова Татьяна Евгеньевна, координатор Олимпиады, тел. +7(923)402-30-28, e-mail: xoxlova@tpu.ru;

Гольтваниченко Анжелика Олеговна, координатор от Фонда «Надежная смена», тел. +7(910)834-05-93, e-mail: goltvanichenko@fondsmena.ru.

Актуальная информация об Олимпиаде на сайтах:

http://www.cigre.ru/rnk/youth/,

http://fondsmena.ru/project/electroenergy-systems2020/

http://portal.tpu.ru/science/konkurs/cigre