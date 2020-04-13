Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» рассказал о ситуации на мировом рынке нефти, заключении нового соглашения об ограничении добычи, а также о том, как скоро начнется восстановление спроса.

По словам главы Минэнерго России, на достижение договоренностей 23 стран ОПЕК и не-ОПЕК, в первую очередь, повлияло радикальное изменение текущих экономических условий.​

«Мы никогда не находились в условиях, когда снижается спрос на добываемую нефть в мире сразу на 15-20%. Это огромные цифры. Нынешняя ситуация сказалась на экономике многих стран, где нефтедобывающая отрасль является системообразующей, где в ней сосредоточены миллионы рабочих мест, идут налоги в бюджет. Из-за пандемии значительно снизилась активность авиационных сообщений, продажи нефтепродуктов на АЗС упали на 30-50% во всем мире, в два раза снизилось потребление авиакеросина», - отметил Александр Новак.​

Он подчеркнул, что в случае бездействия ведущих производителей действующие хранилища нефти могли бы заполниться уже в течение следующих 1,5 месяца. При этом последствия пандемии будут преодолеваться как минимум до конца 2020 года.​

«Сделка будет действовать в течением двух лет - на весь период восстановления спроса и мировой экономики. Если спрос вырастет быстрее, то этот период действия может сокращаться», - добавил он.

По словам Александра Новака, многие виды экономической деятельности в настоящее время пошли по пути ситуации в нефтяной отрасли.

«Когда мы оценивали необходимость продления сделки в начале года, мы говорили, в большей степени, о балансе спроса и предложения. И позиция России, на мой взгляд, была абсолютно корректной - не торопиться с сокращением и оценить ситуацию с продлением условий на ближайший квартал», - сказал Министр.

Заключая соглашение, Минэнерго действует в интересах как производителей, так и потребителей нефти, и в первую очередь, в интересах России, продолжил он.

«Нам нельзя завышать цены, нужно держать их так, чтобы потребитель мог себе позволить закупать нефть, и при этом не допустить дефицита или низких цен», - отметил Александр Новак.

По его словам, низкие цены на нефть, в первую очередь, негативно отражаются на инвестициях и воспроизводстве нефти.

«Нефтяная промышленность - высокопроизводительный и оцифрованный сектор, который переходит к производству товаров с более высокой добавленной стоимостью», - добавил Министр.

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