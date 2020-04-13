"МОСКАБЕЛЬМЕТ": работа в режиме повышенной готовности

В этот непростой для всей страны период ГК «Москабельмет», осуществляющая свою деятельность в сфере энергетики, продолжает выполнять заказы.

«Москабельмет» в новых условиях усиливает работу для реализации стратегически важных задач — производства и поставки кабельной продукции на объекты, функционирование которых необходимо для нормальной жизнедеятельности всей страны, особенно в обстановке чрезвычайных ситуаций. Это в том числе Ленинградская атомная электростанция, Аэродром «Бельбек» в Севастополе, новые станции Московского метрополитена, а также строящиеся инфекционные больницы в Вороновском, Краснодаре, Калининграде, вторая больница в Коммунарке. Об этом рассказал генеральный директор группы компаний Павел Моряков в рамках специального сюжета телепроекта «Вести недели».

Линии заводов группы компаний «Москабельмет» продолжают действовать в режиме непрерывного производства, работы производятся согласно графика, круглосуточно, персонал трудится посменно. Руководители подразделений определяют формат работы, чтобы обеспечить эффективность всех производственных процессов. И, конечно, в обязательном порядке на всей ее территории был принят целый ряд защитных мер. Так, во входных зонах установлены дезинфекторы с антисептическими средствами, всем работникам ежедневно измеряют температуру тела и выдают защитные маски. Часть сотрудников переведена на дистанционную работу, чтобы снизить количество контактов и вероятность распространения коронавируса. Если вы еще не видели сюжет о работе ГК «Москабельмет» в условиях текущей ситуации, приглашаем его посмотреть.

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Желаем всем оставаться продуктивными и в хорошем расположении духа.

Будьте здоровы!