Нефть в условиях пандемии: куда качнется маятник

Фонд Росконгресс провел онлайн-конференцию «Нефтяной маятник. Произойдет ли перераспределение объемов мирового нефтяного рынка? Российский ответ».

Мировые рынки нефти сегодня испытывают существенные колебания. Резкое изменение цен на нефть, развивающаяся пандемия коронавируса - все это создает для глобальной нефтяной отрасли все новые и новые вызовы.

Участники онлайн-конференции обсудили важнейшие вопросы развития сложившейся ситуации, поговорили об итогах, состоявшейся накануне, исторической виртуальной встречи стран ОПЕК+. В дискуссии приняли участие ведущие в стране эксперты по нефтегазовым рынкам, представители отраслевых ассоциаций и консалтинговых групп. Модерировал конференцию руководитель службы экономических новостей канала «Россия 24» Алексей Бобровский.

Директор по консалтингу IHS Markit Russia Максим Нечаев так охарактеризовал итоги встречи стран ОПЕК+: «Ситуация пока далека от того момента, когда можно радоваться. <…> Страны ОПЕК и ОПЕК+ выражают требования, чтобы сокращения (объемов) делились честно».

В настоящее время Министры стран ОПЕК+ на втором экстренном заседании, созванном вечером в воскресенье, смогли достигнуть окончательного консенсуса о сокращении добычи на период мая – июня.

Другие вопросы, которые обсудили участники онлайн-конференции «Нефтяной маятник. Произойдет ли перераспределение объемов мирового нефтяного рынка? Российский ответ» были связаны с возможными выходами из сложившейся ситуации.

«Надо снижать уровень налогообложения (на нефтяную отрасль). Хочу напомнить, что из чистой прибыли нефтяные компании России обязаны заплатить 85% налогов. В Саудовской Аравии, если учесть встречные перетоки денег, уровень налогообложения всего 25% от прибыли. В США фактически налогов на добычу нефти нет. То есть формально налоги есть, но одновременно есть программы государственной поддержки. Они друг друга компенсируют», - отметил генеральный директор ЗАО «ИнфоТЭК-Терминал», член комитета по энергетической стратегии и развития ТЭК ТПП Рустам Танкаев.

Запись трансляции доступна на YouTube -канале «Росконгресс-ТВ» . Желающие задать вопросы экспертам могут сделать это в комментариях.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, спортивных, общественных мероприятий и событий в области культуры.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 2500 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие с 122 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.