Системные операторы Финляндии (Fingrid) и Швеции (Svenska kraftnät) разрабатывают проект сооружения третьей электрической связи между странами. В соответствии с проектом будет построена ВЛ 400 кВ переменного тока от финляндской ПС Пюханселькя (Pyhänselkä) через финляндскую ПС Кеминмаа (Keminmaa) до шведской ПС Мессауре (Messaure), расположенной у государственной границы.

Целью проекта является увеличение пропускной способности трансграничных электрических связей между странами, недостаточность которой в настоящее время приводит к неэффективному функционированию регионального электроэнергетического рынка и расхождению цен на электроэнергию в Финляндии и Швеции, и, что особенно важно для Финляндии, к росту цен на импортируемую электроэнергию. Так, в 2019 г. в Финляндии был зафиксирован дефицит мощности в 40% времени. Кроме того, недостаточность действующих электрических связей между странами ограничивает для Финляндии возможность получения помощи в чрезвычайных ситуациях. Проект строительства ВЛ 400 кВ между энергосистемами Финляндия и Швеции включен в список «проектов общего интереса» (Projects of Common Interest, PCI) ЕС.

В марте 2020 г., после получения предложений Fingrid и Svenska kraftnät Финское энергетическое управление (Finnish Energy Authority) и Служба надзора за энергетическими рынками Швеции (Swedish Energy Markets Inspectorate) приняли решение о распределении затрат по проекту. На основании оценки экономической эффективности, проведенной системными операторами, и показавшей, что Финляндия получит наибольшую выгоду от реализации проекта, регулятивными энергетическими органами двух стран было принято решение, что Fingrid осуществит 100% инвестиций в проект на территории Финляндии и 80% инвестиций на территории Швеции. Принятие регулятивными органами решения о распределении затрат является обязательным условием для получения софинансирования проекта со стороны ЕС, которое будет осуществляться из фондов Программы соединения европейской энергетической, транспортной и телекоммуникационной инфраструктур на 2014-2020 гг. (Connecting Europe Facility, CEF). Реализация проекта на территории Финляндии будет осуществляться в два этапа. Первый этап – строительство участка ВЛ 400 кВ от ПС Пюханселькя до ПС Кеминмаа, второй – строительство участка от ПС Кеминмаа до шведской границы и далее до ПС Мессауре после окончательного определения маршрута прохождения ВЛ на шведской стороне. В январе 2019 г. была завершена оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) для участка ВЛ 400 кВ ПС Пюханселькя – ПС Кеминмаа; в настоящее время проводится ОВОС для участка ВЛ от ПС Кеминмаа до границы со Швецией, которую планируется завершить в 2020 г.

Помимо строительства ВЛ 400 кВ ПС Пюханселькя – ПС Кеминмаа – ПС Мессауре, проект включает расширение ПС Мессауре и ПС Пюханселькя, сооружение новой ПС Кеминмаа, а также установку по 1 комплекту устройств продольной компенсации на ПС в шведской и финляндской энергосистемах. Третью электрическую связь на переменном токе между энергосистемами Финляндии и Швеции планируется ввести в эксплуатацию к концу 2025 г.

Официальный сайт Fingrid