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Цифровая революция

"Росэнергоатом": на площадке Центра обработки данных "Калининский" установлены первые контейнерные ЦОДы

Размещение контейнерных или модульных ЦОД на инфраструктурных площадках ЦОД «Росэнергоатома» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») – одно из новых направлений, которое сегодня предлагает Концерн своим коммерческим клиентам, с возможностью создания собственной ИТ-инфраструктуры, в том числе, ориентированной на блокчейн-технологии.

Инфраструктурная площадка ЦОД «Калининский» мощностью 32 МВА введена в эксплуатацию в конце 2019 г. и полностью готова к использованию. Она предназначена для коммерческих заказчиков, которые могут разместить на ней до тридцати собственных контейнерных или модульных ЦОДов единичной мощностью до 1 МВА. В каждом контейнере может разместиться около 500 единиц вычислительного оборудования, ориентированного на блокчейн-технологии.

Сергей Мигалин, заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам «Росэнергоатома», отметил:

«В апреле на нашей площадке были размещены первые контейнерные ЦОД общей мощностью до 2 MBA, и мы прогнозируем дальнейший рост спроса на эту услугу. Такое предложение очень актуально для рынка, поскольку уже сейчас существует определенный дефицит мощностей ЦОД в регионах».

Напомним, что инфраструктурная площадка ЦОД «Калининский» входит в состав комплекса Опорного центра обработки и хранения данных Концерна «Росэнергоатом» (г. Удомля Тверской обл., вблизи Калининской АЭС) и соответствует самым высоким требованиям в области безопасности и надежности энергетической и инженерной инфраструктуры.

Концерн «Росэнергоатом» предоставляет возможность своим коммерческим клиентам размещать мобильные и контейнерные ЦОДы на шести инфраструктурных площадках, расположенных в Центральной России, с соответствующим уровнем надежности и безопасности. Совокупная мощность всех инфраструктурных площадок – порядка 330 МВт.

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