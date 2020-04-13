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Происшествия

Стена многоэтажки вспыхнула в смоленском райцентре

Стена многоэтажки вспыхнула в смоленском райцентре

13 апреля 2020, 12:59
Рубрика: Происшествия
Метки: ПОЖАР

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Вчера вечером, 12 апреля, в Вязьме Смоленской области загорелась стена четырёхэтажного жилого дома. Инцидент произошёл в восьмом часу вечера на улице 25 октября.

Вооружившись двумя автоцистернами и автолестницей, на место происшествия прибыли пожарные. Как выяснилось впоследствии, горела не сама стена, а электрический кабель на ней.

Возгорание удалось ликвидировать за считанные минут, но огонь успел повредить 4 метра проводки. По предварительным данным, причиной воспламенения стали электротехнические неполадки.

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