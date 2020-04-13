По данным Национальной энергетической комиссии Чили – Chile’s National Energy Commission (CNE), установленная мощность ВИЭ-генерации (без учета крупных ГЭС) в Чили может достичь 10 ГВт к октябрю 2021 г.

На сегодняшний день в чилийской энергосистеме эксплуатируется почти 5,4 ГВт мощности объектов ВИЭ-генерации, что составляет 22% от суммарной установленной мощности генерации в стране. Кроме того, на стадии испытаний находятся объекты ВИЭ-генерации мощностью 776 МВт и более 4,2 ГВт – на стадии строительства, и, как ожидается, будут введены в эксплуатацию к октябрю 2021 г. В 2021 г. на солнечную генерацию будет приходиться 55% мощности ВИЭгенерации (5,5 ГВт), за ней следуют ветровая генерация – 36%, (3,6 ГВт), генерация на биомассе –6% (615 МВт) и около 6% (551 МВт) будет приходиться на мини-ГЭС.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata