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За рубежом

Установленная мощность ВИЭ-генерации в Чили достигнет 10 ГВт к октябрю 2021 г.

Установленная мощность ВИЭ-генерации в Чили достигнет 10 ГВт к октябрю 2021 г.

13 апреля 2020, 15:00
Рубрика: За рубежом
Метки: Enerdata, ЧИЛИ, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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По данным Национальной энергетической комиссии Чили – Chile’s National Energy Commission (CNE), установленная мощность ВИЭ-генерации (без учета крупных ГЭС) в Чили может достичь 10 ГВт к октябрю 2021 г.

На сегодняшний день в чилийской энергосистеме эксплуатируется почти 5,4 ГВт мощности объектов ВИЭ-генерации, что составляет 22% от суммарной установленной мощности генерации в стране. Кроме того, на стадии испытаний находятся объекты ВИЭ-генерации мощностью 776 МВт и более 4,2 ГВт – на стадии строительства, и, как ожидается, будут введены в эксплуатацию к октябрю 2021 г. В 2021 г. на солнечную генерацию будет приходиться 55% мощности ВИЭгенерации (5,5 ГВт), за ней следуют ветровая генерация – 36%, (3,6 ГВт), генерация на биомассе –6% (615 МВт) и около 6% (551 МВт) будет приходиться на мини-ГЭС.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

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