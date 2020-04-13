Уважаемые коллеги!

Сегодня мы столкнулись с беспрецедентными вызовами. От имени Российского национального комитета СИГРЭ хочу выразить поддержку всем участникам отраслевого сообщества, а также членам ваших семей.

Период вынужденной самоизоляции заставляет нас намного больше ценить то, чего мы лишились – личное общение. Но существующие цифровые платформы не только позволяют продолжать работу, но и открывают новые возможности для профессионального развития.

Инструментарий СИГРЭ полностью готов к этому. Все текущее научно-техническое и административное взаимодействие осуществляется c помощью закрытой облачной системы обмена информацией – Knowledge Management System (KMS). Результаты международных рабочих групп, доклады сессий, коллоквиумов и иных мероприятий ассоциации, а также электронные версии научных журналов СИГРЭ систематизированы в уникальной электронной библиотеке e-cigre.org. Для новых пользователей этих сервисов подготовлена пошаговая инструкция по получению доступа.

В соответствии со стратегией «Вступая по второе столетие» с 2018 года деятельность СИГРЭ значительно расширилась и сейчас охватывает все аспекты функционирования энергосистем. Это позволило увеличить число потенциальных членов сообщества, включить в область исследований новые управленческие и стратегические вопросы. Изменения были реализованы при активном участии экс-главы Технического совета Марка Валдрона, выдвижение которого на получение медали СИГРЭ в 2020 году официально поддержала Россия.

В устав Ассоциации были внесены коррективы, позволяющие проводить заседания органов управления в удаленном формате. Внедрены цифровые сервисы, благодаря которым в дистанционном режиме проходят встречи членов рабочих групп, организуются вебинары. Создана система тематических новостных рассылок: Power Talk – по всем основным темам, включая молодежное и женское направления; Future Connections – о результатах работы 16 исследовательских комитетов и 250 рабочих групп; Leadership Circle – о глобальных отраслевых трендах и вызовах. Рассылки публикуются в том числе и на русском языке.

Деятельность РНК СИГРЭ также продолжается в полном объеме. Мы вносим свой вклад в обеспечение финансовой устойчивости ассоциации, своевременно выполняя обязательства по уплате членских взносов. Это немаловажный вопрос, поскольку Россия является пятой страной в мире по уровню членства, а в целом ряде государств работа национальных комитетов нестабильна ввиду существующих ограничений.

Представители России принимают участие в заседаниях международных органов управления СИГРЭ, которые сегодня проводят большую работу, анализируя возникающие риски. В том числе обсуждается возможность переноса 48-й Сессии СИГРЭ на 2021 год. Когда появится окончательное решение, оно будет незамедлительно доведено до сведения всех участников отраслевого сообщества. Напоминаю, что на 48-й Сессии Россия будет представлена 36 докладами (без учета молодежных). Это рекордный показатель за всю историю нашего сотрудничества с СИГРЭ и четвертый результат в мире.

В настоящее время в СИГРЭ постоянно действуют 16 международных исследовательских комитетов, каждый из которых занимается конкретной технической проблемой. Мы расширяем участие представителей российского отраслевого сообщества в их работе. Начиная с текущего года в 11 исследовательских комитетах наша страна будет представлена двумя представителями, что позволяет лучше распределять нагрузку. Такая возможность появилась только в 2018 году, на первом этапе она была реализована в ИК С1 «Планирование развития энергосистем и экономика».

Мы продолжаем работу по привлечению новых членов РНК СИГРЭ. В дистанционном формате проводятся заседания органов управления, национальных исследовательских комитетов и рабочих групп. Идет подготовка к проведению Общего собрания (Ассамблеи) РНК СИГРЭ, где будет рассматриваться вопрос о переизбрании руководителя Технического комитета Юрия Шарова на новый четырехлетний срок. Получено подтверждение проведения коллоквиума международного Исследовательского комитета А1 «Вращающиеся электрические машины» в Москве в 2023 году.

В развитие договоренностей, достигнутых в октябре прошлого года во время встречи представителей руководства СИГРЭ с наиболее активными участниками Молодежной секции РНК СИГРЭ, Россия представила для согласования описание концепции функционирования международной онлайн-платформы по взаимодействию студентов, молодых специалистов и компаний – CIGRE Industry-University Platform (IUPP). Этот инструмент будет ориентирован на решение реальных кейсов и задач. С учетом новых вызовов значение такого формата сотрудничества увеличивается.

Кроме того, нами созданы и продолжают развиваться инструменты для удаленной работы членов РНК СИГРЭ. В личном кабинете доступны переводы 115 технических брошюр, а также обзор докладов 46-й Сессии, объем которых превышает 15 тыс. страниц. В ближайшие дни для делегатов будет открыт доступ к материалам 47-й Сессии на русском языке.

В обычном режиме выходят тематические еженедельные рассылки, посвященные событиями отраслевой повестки национального и международного уровня, изменениям регуляторной среды в энергетике и смежных областях.

На сайте РНК СИГРЭ созданы рубрики, где публикуются материалы, полезные как для профессионального роста, так и для личного развития. Например, это онлайн-программы российских и зарубежных музеев и театров, стихи нашего уважаемого коллеги Годы Нудельмана.

Работает раздел, посвященный дискуссионному клубу «Женщины в энергетике», открыта соответствующая страница в сети Instagram. Уверен, он найдет свою аудиторию и сможет стать еще одним эффективным инструментом взаимодействия отраслевого сообщества.

В заключение хочу отметить, что любой кризис – это не только вызов, но и окно возможностей. Мы столкнулись с трудностями, которые вряд ли кто-то мог себе представить еще несколько месяцев назад. Однако энергетика, будучи базовой отраслью экономики, не просто смогла продолжить надежную работу, но и сохранила курс на развитие. Сегодня как никогда важен диалог профессионалов для точного понимания актуальных трендов, поиска эффективных технологий, сбережения коллективов, преумножения имеющихся ресурсов для будущих поколений в интересах устойчивого развития. Опыт, аналитика, образовательные практики СИГРЭ и подобных объединений (GO15, CIRED, IEEE и др.) помогут нам в решении поставленных задач.

Желаю вам и вашим близким здоровья и скорейшего возвращения к привычному ритму жизни!

Председатель РНК СИГРЭ

Андрей Муров