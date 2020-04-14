Правительство в 2020 г. выделит дополнительно 3,5 млрд руб. на строительство СПГ-терминала "НОВАТЭКа" на Камчатке, отмечено в распоряжении правительства, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Деньги пойдут на строительство морского перегрузочного терминала сжиженного природного газа (СПГ). Средства выделяют в рамках изменения условий финансирования подпрограммы "Морской и речной транспорт" госпрограммы "Развитие транспортной системы", отмечает "Интерфакс".

Главгосэкспертиза одобрила проектно-сметную документацию и инженерные изыскания на строительство морского терминала по перевалке СПГ в бухте Бечевинская на Камчатке. "НОВАТЭК" предусмотрел пять этапов строительства.

Грузооборот терминала составит 22 млн тонн СПГ в год с возможностью принимать 657 судов-газовозов в год.

Суда-газовозы ледового класса доставят СПГ в бухту Бечевинская с месторождений Ямала, затем СПГ перегрузят на обычные суда-газовозы и отправят в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

На терминале построят плавучие хранилища газа, рейдовые места для перегрузки СПГ по схеме "борт в борт", подходной канал и объекты для безопасности мореплавания.

Инвестиции в строительство СПГ-терминала на Камчатке составят 108 млрд руб. При этом частные инвестиции (строительство плавучих хранилищ и объектов береговой инфраструктуры) оценивают в 69,5 млрд руб., инвестиции из бюджета (подходной канал и объекты для безопасности мореплавания) — в 8,5 млрд руб.

Правительство в декабре 2019 г. расширило границы территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" под проект строительства терминала по перегрузке СПГ.