Winlong запустил производство сорбирующих материалов

RusCable Review #37
14 апреля 2020, 11:09
Рубрика: Компании
Метки: КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19, Winlong
Отрасль: Кабельная промышленность
С учетом сложившейся ситуацией в Китае и за его пределами, руководством завода Winlong было принято решение о разработке оборудования для производства масок.
Теперь экструдер завода Winlong производит сорбирующие материалы, а именно мельтблаун и спанбонд. Данные материалы широко применяются при производстве медицинских масок и респираторов, одноразовой медицинской одежды и белья, а также изделий санитарно-гигиенического назначения. Линия работает непрерывно, так как спрос на эту продукции сегодня актуален, как никогда.
Экструзионные линии для производства нетканого материала мельтблауна и спанбонда просты и надежны в использовании. Все узлы линии синхронизированы, и управляются с помощью контроллера PLC. Видео работы линии на канале YouTube.
Материал поставляется в рулонах, размер рулона может изменяться в соответствии с требованиями заказчика.
Несмотря на пандемию, границы для грузоперевозок открыты, а значит, Winlong готов предложить Вам антивирусную продукцию, подробное описание Вы можете найти здесь.
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