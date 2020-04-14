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Winlong запустил производство сорбирующих материалов

С учетом сложившейся ситуацией в Китае и за его пределами, руководством завода Winlong было принято решение о разработке оборудования для производства масок. 

Теперь экструдер завода Winlong производит сорбирующие материалы, а именно мельтблаун и спанбонд. Данные материалы широко применяются при производстве медицинских масок и респираторов, одноразовой медицинской одежды и белья, а также изделий санитарно-гигиенического назначения. Линия работает непрерывно, так как спрос на эту продукции сегодня актуален, как никогда. 

Экструзионные линии для производства нетканого материала мельтблауна и спанбонда просты и надежны в использовании. Все узлы линии синхронизированы, и управляются с помощью контроллера PLC. Видео работы линии на канале YouTube. 

Материал поставляется в рулонах, размер рулона может изменяться в соответствии с требованиями заказчика. 

Несмотря на пандемию, границы для грузоперевозок открыты, а значит, Winlong готов предложить Вам антивирусную продукцию, подробное описание Вы можете найти здесь.

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