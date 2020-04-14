COVID-19 COVID-19

Смотрите ежедневные прямые трансляции 15, 16, 17 апреля, С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Инвестиции (проекты)

Космический центр "Морской старт" получил статус резидента свободного порта Владивосток

Космический центр Морской старт получил статус резидента свободного порта Владивосток

14 апреля 2020, 14:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: КРДВ, ИНФРАСТРУКТУРА, СПВ

Обсудить на форуме

110 просмотров

Компания по обслуживанию плавучего космодрома «Космический центр «Морской старт», перебазирование которой из США в Приморский край завершено полторы недели назад, включена в реестр резидентов свободного порта Владивосток.

«Оформление соглашения с компанией по обслуживанию плавучего космодрома «Космический центр «Морской старт» о присвоении ей статуса резидента свободного порта Владивосток завершено, что теперь позволит реализовать проект с помощью созданных Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики мер государственной поддержки. И министерство, и подведомственная ему Корпорация развития Дальнего Востока продолжат сопровождение этого уникального, как минимум в масштабах нашей страны, проекта», - сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов.

В феврале в Приморском крае было зарегистрировано ООО «Космический центр «Морской старт». Обладателем 100% ее акций стала авиакомпания «Сибирь», входящая в группу S7. Она будет заниматься обслуживанием плавучего космодрома, который 1 апреля доставлен из американского порта Лонг-Бич на Славянский судоремонтный завод, где будут проводиться ремонт и реконструкция морского пускового комплекса. Ранее, 17 марта в порт «Славянка» в Приморье прибыло сборочно-командное судно проекта «Морской старт».

«Комплексные услуги по содержанию, техобслуживанию и ремонту судов ракетно-космического комплекса «Морской старт» резидент свободного порта будет оказывать, применяя налоговые льготы, в том числе с помощью организации зоны таможенного контроля. Этот механизм выгоден для развития бизнеса дальневосточных инвесторов. Сегодня на участках резидентов свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития создано 20 зон таможенного контроля для применения таможенной процедуры СТЗ, из них около десяти – в Приморском крае. Постоянная зона таможенного контроля позволяет пользоваться данной льготой и экономить благодаря данной преференции», - отметил генеральный директор АО «КРДВ» Аслан Канукоев.

Свободный порт Владивосток (СПВ) — это территория, которая пользуется особыми режимами таможенного, налогового и административного регулирования. Режим СПВ распространен на 22 муниципалитета пяти регионов Дальнего Востока: Чукотского автономного округа, Камчатского, Хабаровского, Приморского краев и Сахалинскую область. Резидентами СПВ уже стали более 1800 инвесторов с проектами, рассчитанными на вложения свыше 831 млрд рублей и создание 81,1 тысячи рабочих мест.

Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Минвостокразвития

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
В Ульяновской области планируют построить новый ветропарк мощностью 250 МВт
АО
На примыкающих к Ивановско-Щемиловскому саду дворовых территориях предполагается установка нового освещения
Ледовую арену в Волхове Ленинградской области откроют в 2022 году

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно