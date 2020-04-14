Компания по обслуживанию плавучего космодрома «Космический центр «Морской старт», перебазирование которой из США в Приморский край завершено полторы недели назад, включена в реестр резидентов свободного порта Владивосток.

«Оформление соглашения с компанией по обслуживанию плавучего космодрома «Космический центр «Морской старт» о присвоении ей статуса резидента свободного порта Владивосток завершено, что теперь позволит реализовать проект с помощью созданных Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики мер государственной поддержки. И министерство, и подведомственная ему Корпорация развития Дальнего Востока продолжат сопровождение этого уникального, как минимум в масштабах нашей страны, проекта», - сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов.

В феврале в Приморском крае было зарегистрировано ООО «Космический центр «Морской старт». Обладателем 100% ее акций стала авиакомпания «Сибирь», входящая в группу S7. Она будет заниматься обслуживанием плавучего космодрома, который 1 апреля доставлен из американского порта Лонг-Бич на Славянский судоремонтный завод, где будут проводиться ремонт и реконструкция морского пускового комплекса. Ранее, 17 марта в порт «Славянка» в Приморье прибыло сборочно-командное судно проекта «Морской старт».

«Комплексные услуги по содержанию, техобслуживанию и ремонту судов ракетно-космического комплекса «Морской старт» резидент свободного порта будет оказывать, применяя налоговые льготы, в том числе с помощью организации зоны таможенного контроля. Этот механизм выгоден для развития бизнеса дальневосточных инвесторов. Сегодня на участках резидентов свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития создано 20 зон таможенного контроля для применения таможенной процедуры СТЗ, из них около десяти – в Приморском крае. Постоянная зона таможенного контроля позволяет пользоваться данной льготой и экономить благодаря данной преференции», - отметил генеральный директор АО «КРДВ» Аслан Канукоев.

Свободный порт Владивосток (СПВ) — это территория, которая пользуется особыми режимами таможенного, налогового и административного регулирования. Режим СПВ распространен на 22 муниципалитета пяти регионов Дальнего Востока: Чукотского автономного округа, Камчатского, Хабаровского, Приморского краев и Сахалинскую область. Резидентами СПВ уже стали более 1800 инвесторов с проектами, рассчитанными на вложения свыше 831 млрд рублей и создание 81,1 тысячи рабочих мест.

Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока