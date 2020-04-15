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Инвестиции (проекты)

Одобрен проект создания инфраструктуры для ПАТЭС в Певеке

Одобрен проект создания инфраструктуры для ПАТЭС в Певеке

15 апреля 2020, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство береговых и гидротехнических зданий и сооружений инфраструктуры, необходимых для охраны плавучей атомной теплоэлектростанции. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. 

Строительство ПАТЭС имеет особое значение как для всего Чукотского автономного округа, так и непосредственно для Певека: она позволит заместить выбывающие генерирующие мощности Чаунской ТЭЦ и Билибинской АЭС и обеспечить подачу энергии для потребителей. Кроме того, ПАТЭС станет основой энергетической инфраструктуры Чаун-Билибинского промышленного узла, обладающего богатейшими запасами золота, серебра, меди и других цветных металлов, а также поможет округу в снижении зависимости от привозного органического топлива, в сдерживании роста тарифов на электрическую и тепловую энергию, в улучшении социальных условий жизни населения и экологической обстановки в регионе. 

Проектом, получившим положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство на берегу пролива Певек зданий и сооружений для размещения, хранения и использования специальной техники и имущества, требуемых при физической защите объектов ПАТЭС. На участке будут размещены бокс для катера, бонов и спецтехники: автомобилей, вездехода, аэросаней и других. С внутренней стороны мола-причала соорудят стационарный причал - для безопасной стоянки катера в навигационный период. 

Проектными решениями запланировано и строительство трубопроводной эстакады и мачты освещения, а также слипа для спуска-подъема аэросаней, гусеничного вездехода и бонов отдельного типа. Здесь обустроят площадки для размещения транспортных средств, проложат наружные сети водо-, тепло- и электроснабжения и сети связи. Территория будет огорожена. Помимо этого, пройдут работы по берегоукреплению. 

Застройщик – АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом»). Генеральный проектировщик - АО «Атомэнерго». 

Эксперты Главгосэкспертизы России провели также проверку достоверности определения сметной стоимости строительства гидротехнических сооружений и береговой инфраструктуры ПАТЭС, предназначенных для обеспечения технологического цикла преобразования и передачи электрической и тепловой энергии с плавучего энергоблока в береговые сети. 

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

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