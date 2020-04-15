Резидент ОЭЗ Москвы поставит в Канаду оптические трансформаторы

Компания-резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" поставит в Канаду инновационные оптические трансформаторы тока, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Комплект оптических трансформаторов, произведенных московским предприятием "Профотек" предназначен для одного из крупнейших производителей гидроэлектроэнергии в мире – канадской HydroQuébec, которая применит их в работе пилотной цифровой подстанции на реке Сагеней (Канада), отмечается в сообщении.

"Производство электрического оборудования – одно из хорошо развитых направлений работы московской промышленности. В прошлом году индекс промышленного производства электрооборудования в столице составил 134,4%. Всего за год предприятия отрасли отгрузили товаров общей стоимостью 88,8 миллиарда рублей", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.

По данным пресс-службы, оптические трансформаторы компании "Профотек" дают возможность создавать высокоточные данные измеряемых величин в цифровом формате, что существенно экономит потери электроэнергии.

В свою очередь, генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дёгтев уточнил, что компания "Профотек" уже 2 года является резидентом ОЭЗ, благодаря чему предприятие ежегодно экономит до 47% на налогах и других обязательных платежах. За это время компании удалось вывести свои разработки на международные рынки, среди которых Канада, Франция, Финляндия, Италия, Нидерланды и ряд стран Ближнего Востока.

В пресс-службе напомнили, что на сегодняшний день на территории московской ОЭЗ локализованы более 140 высокотехнологичных компаний, из которых резидентами являются 67. Резиденты осуществили инвестиции в развитие своих производств на сумму более 25 миллиардов рублей и создали свыше 6 тысяч рабочих мест. Накопленным итогом компании выплатили налогов в бюджеты всех уровней на сумму 11,1 миллиарда рублей, а полученные льготы составили 3,5 миллиардов рублей.