В Пермском крае пройдут онлайн-уроки электробезопасности

Энергетики филиала компании «Россети Урал» - «Пермэнерго» обратились в Министерство образования и науки Пермского края с инициативой о проведении онлайн-уроков по электробезопасности.

Виртуальная форма проведения занятий по электробезопасности среди детей и подростков предложена в связи с тем, что образовательные учреждения региона в условиях распространения коронавирусной инфекции перешли на дистанционное обучение.

В краевое Министерство образования и науки направлены методические материалы, посвященные теме электробезопасности, которые разработаны специалистами компании «Россети Урал».

Материалы и видеоролики, которые помогут взрослым и детям избежать тяжелых травм при обращении с электричеством, можно найти на сайте «Россети Урал» в разделе «Электробезопасность» https://www.mrsk-ural.ru/client/safety/danger/

В разделе «Преподавателям» размещен подробный план самостоятельного урока для детей, включая небольшой тест с контрольными вопросами.

В настоящее время по рекомендации Министерства образования и науки Пермского края материалы компании «Россети Урал» для проведения уроков электробезопасности размещены на сайтах и в сообществах ВКонтакте порядка 20 образовательных учреждений в г. Пермь, Березники, Верещагино, с. Елово, Сива и других городов и районов региона.