Внимание, мошенники!

Редакция портала RusCable.Ru предупреждает - остерегайтесь мошенников. В наш адрес было направлено несколько писем от бдительных читателей - представителей кабельных заводов и трейдерских компаний. В этих письмах приводятся запросы на закупку кабельной продукции от контрагентов, с признаками мошеннических организаций. Мы призываем всех наших читателей и участников рынка ознакомится с информацией и поделиться ей со своими коллегами, чтобы обеспечить безопасность нашей отрасли.

Любой специалист кабельного рынка знает - кризис, период экономического спада - это время наибольшей активности недобросовестных и криминальных элементов. Волны фальсификата, кражи продукции, обман поставщиков и покупателей - к сожалению эти черты всегда были присущи самым тяжелым временам. Многие из нас помнят это по 2008 и 2014 годам. Сегодня, в период глобальной борьбы с распространением вируса COVID-19, когда наша промышленность и экономика страны переживают большие трудности - мошенники начинают максимальную активизацию своей деятельности. Они пользуются тем, что кабельным заводам и трейдерам необходимо производить, продавать, поддерживать оборот средств и держаться за любые заказы. Они играют на ключевых потребностях и желаниях рынка, извлекая для себя выгоду, а взамен оставляя только потерянные время и средства.

Благодаря активности и добропорядочности многих кабельщиков, информация о мошенниках часто публикуется и распространяется на профессиональном Форуме RusCable.Ru. Многие из наших читателей предупреждают своих коллег об опасности, а порой даже обращаются за помощью - которую получают.

В 2014 году, среди нескольких подобных обсуждений ярко выделяется одно. Представитель крупной трейдерской организации поделился информацией о следующем случае мошенничества. В компанию поступил запрос от, якобы, представителя ОАО «МОСЭНЕРГО». Мужчина, представившийся Лаптевым Николаем Валерьевичем, оказался очень интеллигентным и профессионально подкованным специалистом. Он обратился со срочным заказом на поставку кабельной продукции ВВГнг 3х1,5 и 3х2,5 на объект ТЭЦ-27. Его подготовленность подтверждалась не только познаниями, но и необходимой документацией: реквизиты крупной известной компании, оригиналы требуемых документов. Срочность закупки, необходимость в прибыли и общая уверенность от профессионализма контрагента привели к тому, что в кратчайшие сроки часть требуемого кабеля была отгружена водителю предоставленного покупателем - без предоплаты. При водителе имелись оригиналы платежного поручения и доверенности, а также цель назначения - ТЭЦ-27. Однако, до места разгрузки машина не доехала. Связь с контрагентом была потеряна, а заказ так и не был оплачен. При обращении в ОАО «МОСЭНЕРГО» оказалось, что специалиста с такими ФИО нет среди сотрудников компании.

Подобные случаи еще периодически находили повторения, а также другие итерации, но после постепенного восстановления рынка к положительным показателям - хитрые закупщики из «извесных организаций» пропали из поля зрения.

Будьте бдительны!

В разгар федерального режима самоизоляции, когда все участники рынка находятся в состоянии срочной необходимости в заказах и оплатах, они появились вновь. 9 апреля сразу несколько наших читателей получили одно и то же письмо. Некий Юрий Дружинин (drygininua2021@mail.ru, +79257546374) обратился с запросом кабельной продукции для ПАО «Газпром» (требуемый кабель - ВВГнг-LS разных сечений и ПВС). Не одного из дочерних предприятий, а главной структуры холдинга. Письмо было направлено в рамках проведении запроса цен в закупке у единственного поставщика, которая должна состояться в течение этого месяца. Однако, согласно «Положению о закупках товаров, работ, услуг» компании «Газпром» подобный принцип закупки не может быть применен в отношении кабельной продукции в столь малом объеме. Дополнительно, информации о закупке нет на официальном сайте ПАО «Газпром» в разделе «Объявленные закупки». Дополнительным фактором является то, что официальный запрос прислан не с корпоративной почты компании. К письму прикладываются несколько документов, имеющих характер «официальных». Разглядеть в них фальшивку можно только при пристальном изучении, а также сверке с настоящими документами этой же компании.

Скриншоты письма, а также документы мы прикладываем ниже.

Скриншот письма № 1

13 апреля, в аналогичном ключе, по нескольким нашим читателям была проведена новая рассылка. В этот раз от ПАО «Россети». Елена Исакова (ei7189156@gmail.com, +74951286343) представитель без названной специальности, ограничилась отправлением всего одного документа. Техническое задание на закупку ограничивается несколькими вариациями кабеля ШВВП и имеет официальные реквизиты, а также указанный банковский счет. С формой для личной подписи Павла Ливинского. Официально, указанные банковские реквизиты значатся на сайте «Россетей», как «Реквизиты для оплаты расходов за изготовление копий документов» в разделе «Сведения о порядке предоставления информации акционерам».

Также прикладываем скриншот письма и документ ниже.

Скриншот письма № 2

Не позволяйте себя обмануть!

Несмотря на то, что при более близком разборе этих данных - быстро становится очевидна мошенническая схема, она тем не менее является рабочей. Те, кто стоит за этой схемой, превосходно знают кабельный рынок, сильные и слабые стороны его участников, а также имеют отличное представление о том, как работают крупные компании при закупках продукции. Они подготовлены не только как собеседники, но и имеют обширную базу документов, копирующих документацию крупных компаний. Они играют на слабостях кабельщиков и пользуются их стремлениями в своих целях.

Просим всех вас - не оставайтесь в стороне! Предупреждайте своих коллег и партнеров, делитесь информацией и участвуйте в обсуждениях. Присылайте в нашу редакцию ваши письма и наблюдения за аналогичными или другими видами мошенничества. В эти трудные времена кабельному сообществу необходимы объединение и честная конкуренция.