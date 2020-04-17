Уважаемые коллеги!

Фонд Росконгресс запускает платформу B2B-маркетплейса RCBusiness – forbusiness.roscongress.org. Она создана для поддержки потребностей профессионалов в различных отраслях экономики и представления возможностей бизнеса широкому кругу российских и международных контактов.

Рынок онлайн-сервисов в России находится в фазе быстрого роста и развития: стремительно появляются новые игроки. В период экономической турбулентности компании, давно присутствующие на рынке, ищут новые способы расширить и укрепить свое влияние в условиях растущей конкуренции, сохранить лояльность клиентов и найти новые, иногда даже нестандартные решения развития бизнеса и новые рынки сбыта.

«Нам нужны технологически емкие решения, которые объединят единомышленников и партнеров, позволят расширить рынок сбыта и найти новых поставщиков, помогут переформатировать текущий бизнес и присоединиться к существующим проектам. Мы ставим перед собой амбициозные задачи: максимально упростить и ускорить коммуникацию между бизнесом из разных стран. Прямые контакты, интеллектуальные подсказки, презентационные возможности платформы – все это позволит создать эффективную экосистему при работе с внешними партнерами, уменьшить операционные расходы компаний, ускорить бизнес-процессы», – отмечает председатель Правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

По мнению аналитиков платформы, экспертиза и обширные консалтинговые ресурсы Фонда Росконгресс позволят привлечь крупных игроков международного коммерческого рынка, государственных корпораций и предприятий. Сервис также доступен для малого и среднего бизнеса и микропредприятий.

B2B-маркетплейс RCBusiness – это полностью бесплатный ресурс. Необходима регистрация на платформе forbusiness.roscongress.org.