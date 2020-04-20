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Мероприятия

Как победить хейтеров и троллей и что делать с отзывами недовольных клиентов.

Как победить хейтеров и троллей и что делать с отзывами недовольных клиентов.

20 апреля 2020, 16:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: ОНЛАЙН-КУРС, ПРЕСС-СЛУЖБА

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Об этом расскажет главный редактор журнала «Пресс-служба» Тимур Асланов на своем обучающем онлайн-курсе «Управление репутацией в интернете и работа с негативом», который стартует 24 апреля.

Как построить и укрепить репутацию организации или персоны в интернете, как правильно строить коммуникацию с клиентами и другими целевыми аудиториями, как защититься от информационных атак и вбросов, как мобилизовать группы поддержки из амбассадоров бренда и защитить репутацию, как правильно писать тексты ответов на комментарии.

12 живых онлайн-уроков по полтора часа каждый. Практика, разбор кейсов, упражнения и мозговые штурмы, работа с кейсами участников курса.

В программе:

  • Стратегия работы с репутацией в интернете. Комплексное управление репутацией в сети.
  • Аудит репутации своими силами. Мониторинг негатива.
  • Инструменты формирования репутации в сети и их применение.
  • Контент-стратегия доля формирования репутации в интернете.
  • Сотрудники компании в социальных сетях и угроза репутации. Регламент поведения сотрудников в социальных сетях. Как сделать сотрудников амбассадорами бренда.
  • Репутация персоны в сети.
  • Работа с негативными отзывами в сети. Позитивные отзывы. Конструктивный негатив.
  • Импульсивный негатив. Троллинг. Черный PR.
  • Тональность общения с аудиторией в соцсетях и борьба за лояльность.

Эти и другие вопросы, важные для работы любой организации, будут максимально подробно разобраны на занятиях курса.

Автор и ведущий курса ­– Тимур Асланов

  • главный редактор журнала «Пресс-служба»,
  • эксперт в области эффективных коммуникаций и PR,
  • входит в список 27 лучших бизнес-тренеров России по результатам исследования журнала «Управление персоналом»
  • член Российской ассоциации по связям с общественностью,
  • организатор, модератор и спикер ведущих международных деловых конференций,
  • автор книг «PR-тексты. Как зацепить читателя», «Отличайся! Личный бренд – оружие массового впечатления» и др.

Посмотреть программу онлайн-курса и подать заявку на участие можно тут: https://clck.ru/Mdpjp

или звоните нам (495) 540-52-76

мы работаем для Вас и в карантин

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