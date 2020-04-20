Статья-расследование
20 апреля 2020, 16:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: ОНЛАЙН-КУРС, ПРЕСС-СЛУЖБА
Об этом расскажет главный редактор журнала «Пресс-служба» Тимур Асланов на своем обучающем онлайн-курсе «Управление репутацией в интернете и работа с негативом», который стартует 24 апреля.
Как построить и укрепить репутацию организации или персоны в интернете, как правильно строить коммуникацию с клиентами и другими целевыми аудиториями, как защититься от информационных атак и вбросов, как мобилизовать группы поддержки из амбассадоров бренда и защитить репутацию, как правильно писать тексты ответов на комментарии.
12 живых онлайн-уроков по полтора часа каждый. Практика, разбор кейсов, упражнения и мозговые штурмы, работа с кейсами участников курса.
В программе:
Эти и другие вопросы, важные для работы любой организации, будут максимально подробно разобраны на занятиях курса.
Автор и ведущий курса – Тимур Асланов
Посмотреть программу онлайн-курса и подать заявку на участие можно тут: https://clck.ru/Mdpjp
или звоните нам (495) 540-52-76
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