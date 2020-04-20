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Компании

Цикл вебинаров IEK GROUP продолжается! Присоединяйтесь – и у вас не останется вопросов без ответов

Цикл вебинаров IEK GROUP продолжается! Присоединяйтесь – и у вас не останется вопросов без ответов

20 апреля 2020, 14:20
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP, ВЕБИНАРЫ
Отрасль: Электротехника 

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IEK GROUP продолжает цикл интересных и полезных вебинаров. В ближайшую неделю (с 21 по 24 апреля) мы расскажем об особенностях применения и ключевых преимуществах продукции IEK®.

Металлические корпуса и удлинители, силовые разъемы и светотехника — выбирайте тему, которая вас интересует. А специалисты IEK GROUP позаботятся, чтобы у вас не осталось вопросов без ответов!

Регистрируйтесь для участия в любом вебинаре на сайте «Академии IEK GROUP».

График вебинаров по продукции IEK® на 21-24 апреля 2020 г.

Тема вебинара Дата Время московское
Электромонтажные изделия и инструменты. 21 апреля 10:00
Комплексные решения IEK Lighting для промышленных предприятий. 21 апреля 12:00
Комплексные решения IEK Lighting для многоквартирных домов и сферы ЖКХ. 22 апреля 10:00
Конструктивные особенности и применение в проектах напольных корпусов ШМП, ВРУ, ГРЩ на токи до 1600А. 22 апреля 12:00
Арматура для СИП. 23 апреля 10:00
Комплексные решения IEK Lighting для образовательных учреждений. 23 апреля 12:00
Почему силовые разъемы MAGNUM IEK — № 1 в России. 23 апреля 14:00
Удлинители IEK: места хватит для всех. 24 апреля 10:00
Аксессуары для корпусов. 24 апреля 12:00

Присоединяйтесь к нам, будет интересно!

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