IEK GROUP продолжает цикл интересных и полезных вебинаров. В ближайшую неделю (с 21 по 24 апреля) мы расскажем об особенностях применения и ключевых преимуществах продукции IEK®.

Металлические корпуса и удлинители, силовые разъемы и светотехника — выбирайте тему, которая вас интересует. А специалисты IEK GROUP позаботятся, чтобы у вас не осталось вопросов без ответов!

Регистрируйтесь для участия в любом вебинаре на сайте «Академии IEK GROUP».

График вебинаров по продукции IEK® на 21-24 апреля 2020 г.

Тема вебинара Дата Время московское Электромонтажные изделия и инструменты. 21 апреля 10:00 Комплексные решения IEK Lighting для промышленных предприятий. 21 апреля 12:00 Комплексные решения IEK Lighting для многоквартирных домов и сферы ЖКХ. 22 апреля 10:00 Конструктивные особенности и применение в проектах напольных корпусов ШМП, ВРУ, ГРЩ на токи до 1600А. 22 апреля 12:00 Арматура для СИП. 23 апреля 10:00 Комплексные решения IEK Lighting для образовательных учреждений. 23 апреля 12:00 Почему силовые разъемы MAGNUM IEK — № 1 в России. 23 апреля 14:00 Удлинители IEK: места хватит для всех. 24 апреля 10:00 Аксессуары для корпусов. 24 апреля 12:00

Присоединяйтесь к нам, будет интересно!