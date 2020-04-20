Интервью с Алексеем Ксенофонтовым
20 апреля 2020, 14:20
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP, ВЕБИНАРЫ
Отрасль: Электротехника
IEK GROUP продолжает цикл интересных и полезных вебинаров. В ближайшую неделю (с 21 по 24 апреля) мы расскажем об особенностях применения и ключевых преимуществах продукции IEK®.
Металлические корпуса и удлинители, силовые разъемы и светотехника — выбирайте тему, которая вас интересует. А специалисты IEK GROUP позаботятся, чтобы у вас не осталось вопросов без ответов!
Регистрируйтесь для участия в любом вебинаре на сайте «Академии IEK GROUP».
График вебинаров по продукции IEK® на 21-24 апреля 2020 г.
|Тема вебинара
|Дата
|Время московское
|Электромонтажные изделия и инструменты.
|21 апреля
|10:00
|Комплексные решения IEK Lighting для промышленных предприятий.
|21 апреля
|12:00
|Комплексные решения IEK Lighting для многоквартирных домов и сферы ЖКХ.
|22 апреля
|10:00
|Конструктивные особенности и применение в проектах напольных корпусов ШМП, ВРУ, ГРЩ на токи до 1600А.
|22 апреля
|12:00
|Арматура для СИП.
|23 апреля
|10:00
|Комплексные решения IEK Lighting для образовательных учреждений.
|23 апреля
|12:00
|Почему силовые разъемы MAGNUM IEK — № 1 в России.
|23 апреля
|14:00
|Удлинители IEK: места хватит для всех.
|24 апреля
|10:00
|Аксессуары для корпусов.
|24 апреля
|12:00
Присоединяйтесь к нам, будет интересно!
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