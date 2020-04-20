Второй номер журнала «Вести в электроэнергетике» открывается интервью с директором Ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Василием Николаевичем Киселёвым, в котором рассказывается о ключевых разногласиях между потребителями и поставщиками электроэнергии и путях их преодоления.

Первый вопрос интервью следующий: «В апреле с.г. «Сообщество потребителей энергии» (СПЭ) обратилось в ФАС России с просьбой проверить работу генераторов на рынке на сутки вперёд, утверждая, что в 2019 г. крупные потребители переплатили энергетикам свыше 34 млрд руб. Может быть, в условиях коронавируса и связанных с ним экономических последствий ситуация на рынке электроэнергии изменится сама собой?»

В.Н. Киселёв считает:

«Тема, которую мы поднимаем, не зависит от коронавируса и экономических кризисов. Её смысл в том, что потребители заинтересованы в повышении эффективности работы электроэнергетики. Эффективность мы расцениваем не только как получение больших денег для энергокомпаний, а как прибыльный бизнес для энергетики и одновременно – снижение цены (по сравнению с прошлыми периодами) для потребителей.»

Полный текст интервью читайте в печатной и электронной версиях журнала «Вести в электроэнергетике» № 2, 2020 г.

Другим актуальным и интересным материалом номера является статья авторов Алексея Хохлова и Юрия Мельникова из Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО «Возобновляемые источники энергии в контексте четвёртого энергоперехода».

В последнее время как на экспертных площадках, так и в средствах массовой информации всё чаще обсуждается такое понятие, как «энергетический переход». У многих он ассоциируется с развитием возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и их замещением традиционных ископаемых источников топлива – таких, как уголь, нефть и газ. В статье авторы попробуют разобраться с самим этим понятием, ролью ВИЭ и спецификой протекания этих процессов в России.

Полный текст статьи читайте в печатной и электронной версиях журнала «Вести в электроэнергетике» № 2, 2020 г.