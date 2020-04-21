"Москабельмет" вошел в список системообразующих предприятий

21 апреля Министерство промышленности и торговли РФ включило Группу компаний «Москабельмет» в обновленный список системообразующих предприятий страны.

Всего же в данный перечень, утвержденный на заседании Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики, вошло 246 организаций сферы ведения Минпромторга России. Эти организации отобраны из 15 отраслей, в том числе, энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность. Как сообщается на сайте Минпромторга России, уже создан механизм мониторинга состояния всех организаций из перечня – он реализован на базе Государственной информационной системы промышленности (ГИСП). Мониторинг позволит своевременно реагировать на возникновение критических ситуаций.

Вице-Президент отраслевой «Ассоциации Электрокабель» и генеральный директор ООО «Элкат» (входит в ГК «Москабельмет») Максим Третьяков прокомментировал ситуацию:

«Я рад, что мы с вами этого добились. Это не только помощь от государства в будущем, но и наконец признание Правительством простого факта – нельзя представить промышленность страны без кабельщиков».

Павел Моряков (генеральный директор «Москабельмет») подчеркнул важность включения компаний кабельной промышленности в перечень системообразующих организаций. Он напомнил, что для системообразующих предприятий предлагается льготное кредитование на пополнение оборотных средств. Ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Банка России, а половина кредита будет обеспечена госгарантиями Минфина России.

«Сегодня как никогда компаниям и целым отраслям требуется поддержка со стороны государства. Кабельные заводы сейчас находятся в тяжелой ситуации из-за отсутствия заказов. Нам нужен механизм пополнения оборотных средств. Это могут быть беспроцентные займы на выплату зарплат, отмена части налогов и другие меры».

Павел Моряков также отметил важную роль, которую играют отраслевые ассоциации.

Об особой роли профессиональных сообществ посвящено отдельное интервью Павла Морякова, которое в ближайшее время будет опубликовано на онлайн платформе Алюминиевой Ассоциации, а также на нашем сайте.