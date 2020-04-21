Заслуженный профессор, основатель и директор Института наноматериалов Университета Дрекселя (Drexel University, США), лауреат учрежденной РОСНАНО международной премии в области нанотехнологий RUSNANOPRIZE 2015 года Юрий Гогоци прочтет открытую лекцию для студентов и аспирантов «Взлет максенов» (The Rise of MXenes). Слушатели узнают, как ученые продолжают эксперименты по созданию новых материалов, которые обеспечат прорывы в микроэлектронике, фотовольтаике и других инновационных направлениях.

Послушать онлайн выступление профессора Гогоци на английском языке можно 22 апреля 2020 года в 16:00 мск, зарегистрировавшись на сайте онлайн-лектория Факультета наук о материалах Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Позднее там же будет выложена полная запись лекции.

Профессор Юрий Гогоци расскажет об открытии, истории становления, структуре, способах получения, физических, химических свойствах, тенденциях практического использования в самых разных областях, от энергетики до биологии и экологии, нового удивительного класса слоистых материалов, двумерных карбидов и нитридов — максенов (MXenes), которые являются прямыми конкурентами графена и, в ряде случаев, его превосходят.

Юрий Гогоци — не просто очень интересный человек, он отличный докладчик, один из знаковых редакторов всемирно известного журнала ACS NANO (и других не менее значимых изданий), член ряда международных академий и сообществ — Европейской Академии Наук, Всемирной Академии Керамики, британского Королевского химического общества, Международного электрохимического общества, Материаловедческого общества США, Американской ассоциации развития науки; лауреат Международной премии РОСНАНО и других престижных премий и наград. Профессор Гогоци является ведущим мировым экспертом в области электрохимической энергетики и наноструктурированных материалов. Его лекция поэтому будет уникальным рассказом от первого лица о великих секретах и тенденциях развития этой крайне важной для нашей цивилизации области, в том числе, в свете развития химии и материаловедения углеродных наноматериалов, слоистых карбидов и нитридов, которые были открыты при его непосредственном участии.

Тематика максенов является крайне актуальной областью исследований, поэтому сам профессор Гогоци — один из самых высокоцитируемых ученых в данной области (индекс Хирша — выше 150, 110500+ цитирований), ряд его статей в журнале Nature упоминается в работах практически всех современных исследователей в области химических источников тока. Как обладателя 60 международных патентов и автора более чем 600 статей в ведущих мировых журналах агентства Thomson Reuters и Clarivate включили Юрия Гогоци в престижные списки World’s Most Influential Minds и Citations Laureate.

Профессора Гогоци и факультет наук о материалах (ФНМ) МГУ связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. В частности, его соавторами в журналах семейства Nature и Science стали М. Лукацкая, Е. Померанцева, А. Сарычева и другие выпускники ФНМ.

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