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21 апреля 2020, 17:15
Рубрика: Компании
Метки: РОСЭЛЕКТРОНИКА, РОСТЕХ
Отрасль: Транспорт
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разрабатывает модульные дирижабли с изменяемой грузоподъемностью. Их использование позволит на 15% повысить рентабельность перевозок и на 25% снизить расходы на содержание летного парка по сравнению традиционными дирижаблями.
Использование дирижабельных систем модульной конструкции позволяет обеспечить доставку любых грузов, в том числе - тяжелых и крупногабаритных в районы, где отсутствуют автомобильные и железные дороги.
Модульная транспортная система представляет из себя дирижабль полужесткой конструкции, грузоподъемность которого можно наращивать за счет удлинения оболочки несколькими модулями, расположенными между носовым и хвостовым отсеками. Каждый из таких модулей позволяет увеличить коммерческую нагрузку на 4 тонны.
В составе «Росэлектроники» разработку модульной дирижабельной транспортной системы осуществляет Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики (ДКБА).
«Дирижабли-трансформеры с изменяемой в широких пределах коммерческой нагрузкой отличаются универсальностью. Они позволят перевозить грузы разных объемов без необходимости содержания большого летного парка и создания сложной наземной инфраструктуры. Дирижабельные перевозки особенно актуальны для отдаленных регионов, где недостаточно развиты водные и наземные транспортные системы, в частности на Крайнем Севере и Дальнем Востоке. Демонстрационные образцы модульных дирижабельных транспортных системы обоих типов будут разработаны в 2021 году», ⎼ отметил генеральный директор ДКБА (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) Юрий Кузнецов.
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