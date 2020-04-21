Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разрабатывает модульные дирижабли с изменяемой грузоподъемностью. Их использование позволит на 15% повысить рентабельность перевозок и на 25% снизить расходы на содержание летного парка по сравнению традиционными дирижаблями.



Использование дирижабельных систем модульной конструкции позволяет обеспечить доставку любых грузов, в том числе - тяжелых и крупногабаритных в районы, где отсутствуют автомобильные и железные дороги.



Модульная транспортная система представляет из себя дирижабль полужесткой конструкции, грузоподъемность которого можно наращивать за счет удлинения оболочки несколькими модулями, расположенными между носовым и хвостовым отсеками. Каждый из таких модулей позволяет увеличить коммерческую нагрузку на 4 тонны.

В составе «Росэлектроники» разработку модульной дирижабельной транспортной системы осуществляет Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики (ДКБА).