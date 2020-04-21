WINLONG: WIRE&VIRUS

Международная Выставка WIRE проходит в разных странах мира, но именно в Китае она является самой масштабной и впечатляющей. Да, это не скромное заявление, но это правда.

Завод Winlong экспонируется на многих выставках кабельной промышленности, но к WIRE CHINA, которая проходит раз в два года, мы готовимся особенно тщательно. Речь идет не о выборе цвета оформления стенда. Мы заранее продумываем какие позиции оборудования мы будет представлять и в каком количестве. Хорошо, если этот выбор совпадает с текущим контрактом, и клиент не против, чтобы его машина служила экспонатом на нашем стенде или же это ходовая позиция, которую удастся продать прямо на выставке. Если же мы презентуем новинку, то тут неизбежно вложение собственных средств.

В свете текущих событий в мире, многие массовые мероприятия были отменены или перенесены на другие сроки, в том числе и Wire Dusseldorf 2020. Эта выставка состоится только в декабре текущего года, согласно текущим планам организаторов.

В сентябре WIRE CHINA должна вернуться в Шанхай. Кто-то махнет рукой, со словами «до сентября дожить еще надо», но для нас наступает решающий момент подготовки. На официальном сайте выставки http://www.wirechina.net/?list-525.html нет никакой информации о переносе проведения или отмене мероприятия. Мы обратились к представителям выставки в Шанхае, которые заверили нас, что никаких изменений нет и не планируется.

В наших планах представить Вам новую модификацию автоматических линий бухтовки и упаковки, а также, запустить экструзионную линию на стенде. Но теперь уже под вопросом само участие завода в выставке, ведь пока границы большинства государств закрыты теряется смысл таких затрат.

Будем надеется, что до сентября мы все вернемся к обычной жизни, с возможностью свободного перемещения.

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