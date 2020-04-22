Российские эксперты наряду с иностранными коллегами продолжают работу над международными стандартами, сообщил заместитель председателя ТК 465 «Строительство», директор ФАУ «ФЦС» Андрей Басов.

«С 16 марта заседания комитетов ИСО проходят онлайн, и работа в таком режиме продлится до 31 июля. В этот период запланировано около 20 онлайн-совещаний», - рассказал Андрей Басов. Он напомнил, что «перед техническими комитетами стоит задача разрабатывать документы удаленно, и эксперты ТК 465 «Строительство», представляющие интересы России в международной организации по стандартизации, принимают в этой работе активное участие».

В ближайшее время на онлайн-совещания соберутся ИСО/ТК 267 «Управление объектами недвижимости», ИСО/ТК 43 «Акустика», ИСО/ТК 274 «Свет и освещение», ИСО/ТК 301 «Управление энергетикой и энергосбережение», ИСО/ТК 10 «Документация для строительства».

В работе международных технических комитетов ИСО участвуют более 80 российских экспертов. Информационное и методическое сопровождение экспертов осуществляет ФАУ «ФЦС».



Международной организацией по стандартизации приняты меры по поддержке деятельности экспертов стран-участниц ИСО по взаимодействию при обсуждении и разработке проектов стандартов, в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки по всему миру.

Международные эксперты обеспечены удаленным доступом ко всем базам и онлайн-инструментам ИСО, OBP (online browsing platform), доступом с персональных аккаунтов экспертов. Виртуальная платформа для онлайн-совещаний позволяет подключать одновременно до 500 пользователей.

ИСО принимает во внимание, что у каждого комитета есть своя специфика, каждый руководитель комитета, рабочей группы или разработки имеет различные потребности для организации удаленной работы, каждый проект уникален.



Напомним, 16 марта онлайн-заседание провела рабочая группа 5 «Навесные фасады» ИСО/ТК 162 «Окна, двери и навесные фасады». В работе приняли участие 12 экспертов из России, Италии, Германии, Дании, Австралии, КНР и Японии.



Они обсудили структуру документа ISO PWI 24084 «Методы испытаний навесного фасада на межэтажные перемещения», а также пришли к общему мнению, что в стандарте следует учитывать статические нагрузки на фасадные конструкции, исключая испытания на динамические нагрузки фасада.





СПРАВОЧНО



ИСО – международная независимая, негосударственная организация по стандартизации, созданная по инициативе стран СССР, в 1947 году. В настоящее время в состав стран участниц входят 164 национальных комитетов по стандартизации различных стран.



Эксперты ТК 465 «Строительство» представляют интересы Российской Федерации в 22-х технических комитетах Международной организации по стандартизации ИСО в области строительства, в том числе в: