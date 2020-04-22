Выработка РусГидро в I квартале выросла более чем на 19%

Выработка электроэнергии объектами генерации Группы РусГидро с учетом Богучанской ГЭС в I квартале 2020 года составила 39 млрд кВт·ч*, что на 19,2% выше показателя 2019 года. Выработка электроэнергии гидроэлектростанциями РусГидро в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года выросла на 29,6%, составив 24,8 млрд кВт·ч. Выработка ветровых, солнечных и геотермальных электростанций РусГидро увеличилась на 9,4% и составила 0,1 млрд кВт·ч.



Выработка электроэнергии объектами генерации Группы РусГидро на территории Дальнего Востока в I квартале выросла на 5,0% до 14,6 млрд кВт·ч., что связано с ростом электропотребления в макрорегионе. Отпуск тепла электростанциями и котельными Группы РусГидро в ДФО за 1 квартал 2020 года составил 12,3 млн. Гкал, что на 0,6% выше показателя аналогичного периода 2019 года.



Значительный рост выработки ГЭС обусловлен рекордным притоком воды в водохранилища ГЭС на Волге и Каме в I квартале из-за аномально теплой зимы, а также увеличением притока воды в водохранилища ГЭС на Дальнем Востоке. В 2020 году половодье в бассейне Волги началось на 3-4 недели раньше обычных сроков. Приток воды в зимний период к Рыбинской, Жигулевской и Камской гидроэлектростанциям был наибольшим за весь период наблюдений, а в остальные водохранилища на Волге и Каме - в 1,5-6,4 раза больше нормы. Суммарный приток воды в водохранилища на Волге и Каме составил в первом квартале 58,8 км3 при норме 23,5 км3. Следствием аномально теплой зимы стало практически полное отсутствие снега, таяние которого обеспечивает Волгу водой.



При этом гидроэлектростанции РусГидро обеспечивают безопасное прохождение половодно-паводкового периода. ГЭС работают в строгом соответствии с указаниями Росводресурсов и диспетчерскими графиками Системного оператора ЕЭС России.



Общий полезный отпуск электроэнергии энергосбытовых компаний Группы РусГидро в I квартале составил 13,5 млрд кВт·ч, что на 0,2% выше аналогичного показателя прошлого года. Незначительное увеличение отпуска связано с климатическим фактором – среднесуточная температура в I квартале 2020 года была выше среднесуточной температуры в I квартале 2019 года практически во всех регионах России, где компании Группы РусГидро ведут энергосбытовую деятельность.



Развернутая информация по операционным результатам РусГидро за I квартал 2020 года доступна по ссылке: http://www.rushydro.ru/investors/IR_news/



* Богучанская ГЭС в составе проекта Богучанского энергометаллургического объединения (БЭМО) – совместного предприятия с UC RUSAL – не является частью Группы «РусГидро». Ее результаты, в соответствии с долей участия ПАО «РусГидро» (50%) в проекте, отражаются в отчетности по МСФО в строке «Доля в результатах зависимых обществ и совместно-контролируемых предприятий». Здесь и далее операционные данные по станции приведены в справочных целях.