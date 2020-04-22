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Модернизация

140 млн рублей направит "Россети Кубань" на ремонт объектов армавирского энергорайона

140 млн рублей направит Россети Кубань на ремонт объектов армавирского энергорайона

22 апреля 2020, 16:15
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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В 2020 году энергетики Армавирского филиала «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») направят более 140 млн рублей на ремонт электросетевого оборудования. Выполнение работ позволит повысить запас прочности электросетей, питающих потребителей на востоке Кубани и подготовить энергокомплекс к предстоящему осенне-зимнему периоду 2020/2021 гг.

В числе наиболее крупных центров питания, запланированных к ремонту в текущем году – подстанции «Восток» и «Армавирская ТЭЦ» в Армавире, «Дивная» и «Марьино» в Успенском районе, «Благодарная» в Отрадненском районе, «Соколовская», «Прогресс» и «ГПТФ» в Гулькевичском районе, «Кавказская» и «Радуга» в Кавказском районе, а также «Глубокая» и «Забайкаловская» в Новокубанском районе.

– Основной объем работ мы реализуем весной и летом. Устаревшее оборудование меняется на современное и надежное. Ремонт и техническое обслуживание в конечном итоге способствуют повышению качества электроснабжения населения, бизнеса, промышленных и сельхозпредприятий объектов социальной сферы, – отметил директор Армавирских электросетей Дмитрий Рязанцев.

Всего в течение 2020 года специалисты Армавирских электрических сетей  отремонтируют более 870 км линий электропередачи, десять крупных высоковольтных питающих центров и 146 трансформаторных подстанций. Также в планах ремонтной программы замена свыше 500 опор, более 100 км провода и порядка 6600 изоляторов на линиях электропередачи. Большое внимание в ходе реализации ремонтной программы будет уделено расчистке просек. От угрожающей проводам поросли освободят 116 га трасс линий электропередачи.

Выполнение мероприятий ремонтной кампании повысит надежность и качество электроснабжения десятков тысяч потребителей, объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, предприятий пищевой промышленности, торговли и производства в восточных районах Краснодарского края.

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